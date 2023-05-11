شروط إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج

حدد مجلس الوزراء شروط وضوابط إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية للقادمين من الخارج، بعد موافقة الحكومة خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب.

تضمنت ضوابط وإعفاءات مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، أن تكون واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.



واردات لا يسري عليها قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية

كما نص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب، على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

تحقيق استقرار أسعار الذهب داخل الأسواق

موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية للقادمين من الخارج جاءت في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر مختلف المنافذ الجمركية.

إجراءات للتعامل مع مشكلات وتحديات تواجه المستثمرين

وخلال اجتماع الأربعاء، استعرض مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، بعد عرضها على الاجتماع الذي عُقد مؤخراً للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

بدء انتقال 19 وزارة وجهة إلى العاصمة الإدارية الأسبوع المقبل

كما استعرض مجلس الوزراء الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة/ جهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، هذا بالإضافة الى الـ 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.

كما نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار.

وشددت الحكومة على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط من دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية.