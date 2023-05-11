عميد كلية الحاسبات عن الذكاء الاصطناعي وتطوره: الوضع أصبح مخيفا للغاية

قال محمد خفاجي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، إن التقدم في الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام القادمة سيصبح أكثر قوة وتأثيرا، متابعا:"الوضع هيبقى مخيف الفترة الجاية".



واسترسل محمد خفاجي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج"من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، :" الذكاء الاصطناعي تخطي فكرة العبث بالصور ووصل إلى الفيديوهات.. متابعا: الذكاء الاصطناعي يحاكي الصوت أيضا، مما يساهم على التزييف بشكل أكبر وأوسع".



وأكمل عميد كلية الحاسبات:، الوضع أصبح مخيف للغاية، ويمكن أن يتسبب هذا التطور في حدوث كوارث، جراء استخدام الذكاء الاصطناعي.

وناشد بضرورة وجود ميثاق شرفي للذكاء الاصطناعي، وعمل ابحاث لمعرفة حقيقة اصل المحتوى من تزييفه بتقنية الذكاء الاصطناعي.