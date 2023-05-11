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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن ضحايا غارة خان يونس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد الشهداء جراء استهداف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية جنوب قطاع غزة إلى اثنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الغارة استهدفت شقة سكنية في منطقة حمد خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً آخر في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس.

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ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي نفيذ هجوم على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دويّ صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع وغلاف غزة،.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية أغارت على أربعة مجمعات عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة ومن ضمنها مجمعات لتخزين أسلحة".

وأضاف: "كما تمّ استهداف مجمع عسكري تستخدمه القوة البحرية للتنظيم. وفي هذه الساعة نواصل استهداف أهداف إضافية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 469 صاروخًا من قطاع غزة حتى الساعة (21:30 بتوقيت القدس)، جرى اعتراض 153 صاروخًا منها، وسقوط 107 صواريخ في القطاع.

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن وقف لإطلاق النار"، وذلك تعليقاً على الأنباء عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بنيامين نتنياهو: "نحن في منتصف الحملة ووجهنا للجهاد (حركة الجهاد الإسلامي في غزة) أقوى ضربة في تاريخها. في ثانيتين أزلنا كبار قادتهم من الوجود... الحملة (العملية العسكرية) لم تنته".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في هذه اللحظة بالذات تهاجم قواتنا قطاع غزة بقوة وتفرض ثمناً باهظاً على الفصائل، وإسرائيل تفرض في هذه الأثناء معادلات جديدة".

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