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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام محلية فلسطينية، إن القصف أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية بمدينة حمد شمالي خان يونس.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي نفيذ هجوم على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دويّ صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع وغلاف غزة،.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية أغارت على أربعة مجمعات عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة ومن ضمنها مجمعات لتخزين أسلحة".

وأضاف: "كما تمّ استهداف مجمع عسكري تستخدمه القوة البحرية للتنظيم. وفي هذه الساعة نواصل استهداف أهداف إضافية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 469 صاروخًا من قطاع غزة حتى الساعة (21:30 بتوقيت القدس)، جرى اعتراض 153 صاروخًا منها، وسقوط 107 صواريخ في القطاع.

لا حديث عن هدنة

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن وقف لإطلاق النار"، وذلك تعليقاً على الأنباء عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بنيامين نتنياهو: "نحن في منتصف الحملة ووجهنا للجهاد (حركة الجهاد الإسلامي في غزة) أقوى ضربة في تاريخها. في ثانيتين أزلنا كبار قادتهم من الوجود... الحملة (العملية العسكرية) لم تنته".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في هذه اللحظة بالذات تهاجم قواتنا قطاع غزة بقوة وتفرض ثمناً باهظاً على الفصائل، وإسرائيل تفرض في هذه الأثناء معادلات جديدة".

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وقال نتنياهو إن الضربات الأخيرة أصابت منظومة الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي ومستودعات للصواريخ.

وعلق نتنياهو على قصف الفصائل للمدن الإسرائيلية قائلاً: "سقط ما يقرب من ثلث الصواريخ في أراضيهم، وتم اعتراض الغالبية العظمى باستخدام أنظمة الدفاع.. لحسن الحظ، حتى هذه اللحظة لم يصب أي مواطن إسرائيلي بأذى".

وجاءت تصريحات نتيناهو في مؤتمر مع وزير الدفاع يوآف جالانت بعد وقت قصير من إعلان وسائل إعلام مصرية أن القاهرة تمكنت من التوصل لاتفاق بشأن وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وقال جالانت خلال المؤتمر: "المعركة لم تنته بعد"، معتبراً أن الجيش وجّه "ضربة قاسية" للجهاد الإسلامي، تمثلت بالإضافة إلى قتل قادتها، في ضرب مواقع إنتاج الأسلحة والصواريخ التابعة للحركة في غزة، وقتل عناصر حاولوا إطلاق صواريخ.

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