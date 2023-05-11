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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن استهداف قيادي كبير في سرايا القدس أثناء قصف غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل قياديا كبيرًا في سرايا القدس وذلك بعد استهداف منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة ضمن سلسلة الغارات الطويلة التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من يوم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان له إن الطيران الإسرائيلي استهدف مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس القائد على حسن غالي.

وأوضح أدرعي أن غالي كان مسؤولاً عن " إدارة الوحدة ولعب دورًا مهمًا في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة".

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي نفيذ هجوم على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دويّ صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع وغلاف غزة،.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية أغارت على أربعة مجمعات عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة ومن ضمنها مجمعات لتخزين أسلحة".

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وأضاف: "كما تمّ استهداف مجمع عسكري تستخدمه القوة البحرية للتنظيم. وفي هذه الساعة نواصل استهداف أهداف إضافية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 469 صاروخًا من قطاع غزة حتى الساعة (21:30 بتوقيت القدس)، جرى اعتراض 153 صاروخًا منها، وسقوط 107 صواريخ في القطاع.

لا حديث عن هدنة
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن وقف لإطلاق النار"، وذلك تعليقاً على الأنباء عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بنيامين نتنياهو: "نحن في منتصف الحملة ووجهنا للجهاد (حركة الجهاد الإسلامي في غزة) أقوى ضربة في تاريخها. في ثانيتين أزلنا كبار قادتهم من الوجود... الحملة (العملية العسكرية) لم تنته".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في هذه اللحظة بالذات تهاجم قواتنا قطاع غزة بقوة وتفرض ثمناً باهظاً على الفصائل، وإسرائيل تفرض في هذه الأثناء معادلات جديدة".

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