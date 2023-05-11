بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن قصف إسرائيل لقطاع غزة

أصدر البيت الأبيض، منذ قليل، بيانا عاجلاً علق فيه على تطورات الأوضاع في قطاع غزة إثر التصعيد المتواصل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقال بيان البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي " دعم الإدارة الأمريكية الحازم لأمن إسرائيل".

وأوضح البيان أن سوليفان أشار في الاتصال إلى استمرار الجهود في المنطقة للتوصل لوقف إطلاق النار.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي نفيذ هجوم على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دويّ صفارات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع وغلاف غزة،.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "مروحيات حربية أغارت على أربعة مجمعات عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة ومن ضمنها مجمعات لتخزين أسلحة".

وأضاف: "كما تمّ استهداف مجمع عسكري تستخدمه القوة البحرية للتنظيم. وفي هذه الساعة نواصل استهداف أهداف إضافية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 469 صاروخًا من قطاع غزة حتى الساعة (21:30 بتوقيت القدس)، جرى اعتراض 153 صاروخًا منها، وسقوط 107 صواريخ في القطاع.

لا حديث عن هدنة

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن وقف لإطلاق النار"، وذلك تعليقاً على الأنباء عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بنيامين نتنياهو: "نحن في منتصف الحملة ووجهنا للجهاد (حركة الجهاد الإسلامي في غزة) أقوى ضربة في تاريخها. في ثانيتين أزلنا كبار قادتهم من الوجود... الحملة (العملية العسكرية) لم تنته".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في هذه اللحظة بالذات تهاجم قواتنا قطاع غزة بقوة وتفرض ثمناً باهظاً على الفصائل، وإسرائيل تفرض في هذه الأثناء معادلات جديدة".