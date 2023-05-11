وزير الري السابق لصدى البلد: المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بالعالم

قال الدكتور حسين العطفي، وزير الري السابق والأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن قضية المياه أصبحت هامة لمصر ولكن أصبح لها أولوية في الأجندة السياسية العالمية أيضًا، لأن التحديات كثيرة بخصوص تغير المناخ والزيادة السكانية وزيادة الأنشطة التنموية

وأضاف العطفي ل"صدى البلد" أن المنطقة العربية لها خصوصيتها وجغرافيتها وهي المنطقة الأكثر ندرة في العالم في المياه، وهناك الهجرات والنزوحات في المنطقة العربية التي تؤثر على الخدمات التي تقدم بالنسبة للمياه.



وأشار إلى أن الأمن المائى مرتبط بالأمن الغذائى لأننا في المنطقة العربية نستهلك 50% من الغذاء، ومصر ليست بمعزل عن هذه التحديات فمواردها المائيه محدودة وحصتنا المائية 55 مليار متر مكعب ومع الأمطار والمياه الجوفية تصل إلى 60 مليار متر مكعب.

ونوه أن مع الزيادة السكانية أصبح نصيب الفرد 560 متر مكعب وهو أقل من حد "الفقر المائى "الذي يعرف بأنه احتياج الإنسان للماء فى غذاءه وشربه وكساءه لحوالي 1000متر مكعب.

ولفت إلى احتياجاتنا المائية اليومية من مياه الشرب والزراعة والمياه التي تحتاجها الصناعة والسياحة تصل إلى حوالى 80 مليار بالإضافة إلى ما نستورده من غذاء يحتوي على الماء و إذا ما تم زراعته في مصر سوف يستهلك حوالى 35 مليار متر مكعب.

