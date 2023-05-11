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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث لم تقدم بيانات التضخم الأمريكية سوى القليل من المؤشرات على مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% أو 5.80 دولار إلى 2037.10 دولار للأونصة.

ساعد انخفاض طفيف في قيمة الدولار في الحد من الاتجاه الهبوطي للذهب مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%.

وجاء التراجع الطفيف لأسعار الذهب بعد صدور تقرير وزارة العمل الأمريكية المرتقب بشدة عن تضخم أسعار المستهلكين في أبريل.

استمرار أزمة سقف الديون.. الدولار يترقب بيانات التضخم الأمريكية

أسعار الذهب العالمية اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أبريل بنسبة 0.4% تماشيًا مع التقديرات، وذلك من 0.1% في مارس.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن هذه القراءة مازالت أعلى كثيرًا من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبلغ 2%، بينما يوازن مسؤولو البنك المركزي بين ضرورة تخفيض معدل التضخم المنفلت في مواجهة احتمال ركود الاقتصاد وأزمة القطاع المصرفي.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، التي تتسم بحساسية خاصة تجاه السياسة النقدية، إلى 3.91%، مع بلوغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.44%.

وتشير عقود المقايضة إلى أن المستثمرين يراهنون على تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس تقريبا هذا العام.

 

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