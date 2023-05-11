عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهدء القصف الإسرائيلي على القطاع فجر اليوم إلى 3 أشخاص، مشيرةً إلى أن القصف أسفر عن إصابة 7 آخرين.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في القطاع، أشرف القدرة: "وصول 3 شهداء ،7 إصابات إلى مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس".

إسرائيل تعلن استهداف قيادي كبير في سرايا القدس أثناء قصف غزة

المخابرات استدعته.. سلطات الاحتلال تحتجز محافظ القدس

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف شقة سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أودى بحياة 3 أشخاص.

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا صوب إحدى الشقق السكنية في مدينة حمد، ما أودى بحياة المواطنين، وإصابة من كان فيها بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، وتدميرها بشكل كامل، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

ومنذ ساعات أعلن جيش الاحتلال مقتل عضو المجلس العسكري لسرايا القدس ومسؤول الوحدة الصاروخية، علي حسن غالي، وهو ما أكدته سرايا القدس في بيان لها.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 470 صاروخًا وقذيفة بمديات مختلفة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، في حين شن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة ضد أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، ما أدى لمقتل 24 فلسطينياً منذ بدء جولة التصعيد.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن "طائرات حربية تابعة له أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، كما تم استهداف مقر قيادة تابع للوحدة الصاروخية شمال القطاع يحوي على غرفة عمليات استخدمت لإدارة عمليات إطلاق صواريخ صوب إسرائيل".

الجهاد الإسلامي أشرف القدرة إسرائيل الاحتلال القصف الإسرائيلي جنوب قطاع غزة حركة الجهاد الإسلامي حركة الجهاد غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

مفاجأة حول غرامة كهربا.. ونجم الأهلي السابق يرد

اجتماع طارئ بالزمالك | إعلان عاجل من مرتضى منصور بشأن مجموعة قرارات

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

ميدو يكشف كواليس غضب بيريرا من حكم لقاء الزمالك وبروكسي

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعلن استهداف قيادي كبير في سرايا القدس أثناء قصف غزة

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن قصف إسرائيل لقطاع غزة

إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة

سفير فلسطين في القاهرة: نثمن الدور المصري في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ترشيحاتنا

متى يتم إلغاء رخصة السايس.. قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع يجيب

الصيف لم يبدأ| تغير المناخ: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من غدٍ

عيار 18 الآن .. أسعار الذهب اليوم الخميس 11 مايو 2023

الإدارة | عدلى القيعى يكشف سبب فشل ضم زيزو وساسى للأهلي مجانا

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

أسرة ممدوح وافي تقاضي ريهام سعيد بسبب وفاء مكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الفطور على الجبن؟

فوائد خارقة لـ تناول المربى|تعرف عليها

طريقة عمل عجينة الطعمية الدايت

على الكنبة.. أسماء جلال تثير الجدل بخصرها المنحوت

فيديو

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ