فلسطين .. وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهدء القصف الإسرائيلي على القطاع فجر اليوم إلى 3 أشخاص، مشيرةً إلى أن القصف أسفر عن إصابة 7 آخرين.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في القطاع، أشرف القدرة: "وصول 3 شهداء ،7 إصابات إلى مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس".

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف شقة سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أودى بحياة 3 أشخاص.

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا صوب إحدى الشقق السكنية في مدينة حمد، ما أودى بحياة المواطنين، وإصابة من كان فيها بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، وتدميرها بشكل كامل، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

ومنذ ساعات أعلن جيش الاحتلال مقتل عضو المجلس العسكري لسرايا القدس ومسؤول الوحدة الصاروخية، علي حسن غالي، وهو ما أكدته سرايا القدس في بيان لها.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة أكثر من 470 صاروخًا وقذيفة بمديات مختلفة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، في حين شن الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مكثفة ضد أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، ما أدى لمقتل 24 فلسطينياً منذ بدء جولة التصعيد.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن "طائرات حربية تابعة له أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، كما تم استهداف مقر قيادة تابع للوحدة الصاروخية شمال القطاع يحوي على غرفة عمليات استخدمت لإدارة عمليات إطلاق صواريخ صوب إسرائيل".