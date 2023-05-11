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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لحن الحضارة .. حفل أسطوري لعمر خيرت بالمتحف المصري الكبير

صدى البلد

قام مذيعا صدى البلد ايمان عبد اللطيف وأحمد دياب بتغطية حفل الموسيقار عمر خيرت حيث حرص العديد من نجوم الفن على حضور حفل عمر خيرت، بالمتحف المصري الكبير.

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وحضر كل من الفنان هاني رمزي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة سامية الطرابلسي، في حفل عمر خيرت.

وفي ليلة أسطورية بالمتحف المصري الكبير.. كرم المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني الموسيقار العالمي عمر خيرت والمايسترو الدكتور ناير ناجي تقديرًا لدورهم الرائد في العمل الخيري ودعمهم المستمر لمؤسسة راعي مصر للتنمية في رعاية غير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.

وقال الموسيقار عمر خيرت، حول إحياءه حفلا موسيقيا فى المتحف المصرى الكبير، قائلا:"سنمع كل شىء يحبه الناس، بالإضافة لأشياء جديدة لم نسمعها، منها مقطوعة جديدة على اسم حفيدتى والتى تبلغ من العمر 10 سنوات وتغنى وتلعب البالية.

وأضاف عمر خيرت خلال مداخلة هاتفية مقطوعة "سابق نفسك" والتى تدعو لأن ينظر الإنسان لنفسه فقط، لافتا إلى أن حفلة غدا بالمتحف المصرى الكبير شرف عظيم لى.

أكد عمر خيرت، أن عظمة مصر فى شئ مثل المتحف الكبير، بالإضافة لمتحف الحضارة، والحمد لله ربنا وفقنا على النجاح واستطعت أن أجعل الشعب المصرى يحب موسيقى خالصة.

أحيا الحفل الموسيقار العالمي عمر خيرت بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو د. ناير ناجي ، وقام بعزف العديد من مقطوعاته الموسيقية الرائعة ومنها عارفة، فيها حاجة حلوة،زي ماهي وغيرها الكثير حضر الحفل عدد كبير من كبار رجال الدولة منهم السفيرة سها الجندي وزير الدولة للهجرة والنائب إيهاب رمزي وعدد من الإعلاميين منهم جاسمين طه زكي وبوسي شلبي والفنانين ليلي علوي وإلهام شاهين وهاني رمزي..  وأكثر من ثلاثة آلاف من محبي موسيقى  عمر خيرت..

 وقدمت الحفل الفنانة ليلى عز العرب  وتخلل الحفل عرض فيلم قصير عن نشاط مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني والفئات التي تخدمها ، وكلمة للمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الذي قام بتكريم الموسيقار عمر خيرت والمايسترو الدكتور ناير ناجي.

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