صحف الإمارات| 3 طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني.. وأبوظبي تستقبل 700 ألف زائر على متن السفن السياحية

تناولت الصحف في الإمارات، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة البيان

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن تخصيص 200 مليون دولار أمريكي لتمويل صندوق أبحاث يركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في الطيران التجاري.

ويعتبر هذا أكبر التزام منفرد من قبل أي شركة طيران بشأن الاستدامة ، مع صرف الأموال على مدى 3 سنوات. ستحدد طيران الإمارات شراكات مع مؤسسات رائدة تعمل على إيجاد حلول في تقنيات الوقود والطاقة المتقدمة.

وبهذه المناسبة، قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "نحن بصدد تخصيص 200 مليون دولار أمريكي للاستثمار في حلول الوقود والطاقة المتقدمة للطيران، حيث تواجه شركات الطيران حاليًا أكبر عائق للحد من تأثيرنا البيئي. لقد نظرنا طويلًا وبقوة إلى الواقع الذي نواجهه في الطائرات التجارية وتكنولوجيا المحركات وسلسلة إمداد الوقود ومتطلبات الصناعة والأنظمة البيئية الخاصة بنا. من الواضح أنه مع المسارات الحالية المتاحة لشركات الطيران فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، لن تتمكن صناعتنا من بلوغ أهداف الصفر الصافي في الجدول الزمني المحدد.

وفي خبر آخر، نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية يوم أمس الأربعاء إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "صعبة جدا" لكنها ستستمر.

وأضاف بيسكوف في المقابلة الطويلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية وأن ذلك سيستمر.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، والتي سيطرت في بدايتها على مساحات كبيرة من الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. وهي عملية صعبة جدا، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام".

صحيفة الاتحاد

أكد الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء اليمني، أن حكومة بلاده ملتزمة بمسار السلام، مشيراً إلى أن المبادرة السعودية هي امتداد للدور الأخوي للمملكة في دعم استقرار وأمن اليمن والمنطقة والحرص على إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقبال معين عبدالملك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد سعيد آل جابر والوفد المرافق لهُ، في عدن أمس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الداخلية لليمن في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الوساطة السعودية المستمرة لتجديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن، في إطار الدعم الأخوي المستمر للحفاظ على أمن واستقرار اليمن.

وفي خبر أخر، أكدت عفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات لها أسس متينة مرجعها التراث والقيم الدينية ودستورها وسياستها التي تكفل الحقوق والحريات الإنسانية هذه الأسس والثوابت تعززت عبر سياسات الدولة الممنهجة التي ترى أن حقوق الإنسان تأتي كأولوية قصوى لتنسجم مع التشريعات والقرارات والمعايير الدولية المراعية للحقوق الإنسانية.

وشاركت عفراء البسطي، ضمن وفد الدولة المشارك في جلسة استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وعرضت تقريراً بعنوان «التمكين السياسي والمشاركة السياسية للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، تضمن الاختصاص التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي في مناقشة القوانين التي عرضت عليه خلال الفترة (2019-2022)، وبرنامج التمكين السياسي والتجربة الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي عام 2019.

وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يضطلع كسلطة تشريعية بدور بارز في مناقشة وإقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، والتي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، وتكفل لها حقوقها الدستورية. وبينت أن المجتمع المدني يشارك بجميع أطيافه وفئاته في مناقشة هذه التشريعات والرقابة، وله مساهمات في صياغة السياسات العامة وإبداء رأيه حتى تكون النصوص القانونية معبرة عن آرائه وحاملة للحلول المناسبة لطموحات المجتمع وخاصة المرأة.

صحيفة الوطن

أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني الشقيق على متنها ما يتجاوز الـ 116 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية، في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان ودعم النازحين في دول الجوار، وللمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية للأزمة الحالية.

ووصلت طائرتان إلى مطار بورتسودان وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ، حيث تشمل الإمدادات الطبية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والمضادات الحيوية، والأدوية غير الستيرويدية، ومضادات الالتهابات، وضمادات الجروح الطبية، والأشرطة الجراحية، وأطقم التنظير.

وحملت الطائرة الثالثة التي توجهت إلى مطار أبشي في تشاد 16 طناً من الإمدادات الغذائية بهدف تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، وأحدثت نقصاً في المواد الغذائية الأساسية.

وفي خبر آخر، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أن محطة أبوظبي للسفن السياحية، المشغل المحلي والعالمي لمحطات السفن السياحية والوجهات البحرية الترفيهية، حققت نمواً كبيراً في أعداد كل من الزائرين والسفن السياحية خلال الموسم السياحي 2022/2023، مما يجعلها أكثر الوجهات للسياحة البحرية جذباً في المنطقة من حيث عدد السفن السياحية.

وشهد الموسم السياحي 2022/2023 انتعاشاً قوياً، حيث سجلت محطة أبوظبي للسفن السياحية وصول أكثر من 700,000 زائر إلى أبوظبي، أكثر من 82,000 منهم اتخذوا من أبوظبي نقطة انطلاق لرحلاتهم البحرية. وقد حقق الربع الأول من عام 2023 على وجه التحديد نتائج قوية، حيث بلغ أعداد المسافرين 363,494 وصلوا على متن 120 سفينة سياحية، مقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2022 حيث بلغ عدد المسافرين 89,953 الذين وصلوا على متن 60 سفينة سياحية. وبذلك يتخطى عدد الركاب في الربع الأول من عام 2023 ما تم تسجيله في كامل عام 2022 بأكثر من 37%.

وبشكل عام، كان النمو استثنائياً مقارنة بالعام الفائت، حيث بلغ عدد الركاب أكثر من 700,000 زائر، وصلوا على متن 184 سفينة سياحية في موسم 2022/2023، مقارنة بعدد الزائرين خلال موسم 2021/2022 والبالغ 177,639 والذين وصلوا على متن 130 سفينة سياحية. ويعكس هذا النمو التزام محطة أبوظبي للسفن السياحية بمواصلة دعم الجهود لإنعاش قطاع السياحة البحرية بعد التعافي من الجائحة.