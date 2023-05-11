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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حطام من صاروخ.. خطوط نارية في سماء اليابان تثير قلق السكان

صدى البلد

ذكرت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، أن خطوطاً نارية شوهدت ليلًا في سماء جنوب اليابان قد تكون ناجمة عن حطام صاروخ صيني.

وأظهر فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه كرات نارية تثير طبيعتها تساؤلات السكان ومستخدمي الإنترنت.

وقال مسئول لوكالة أسوشيتيد فرانس برس  إن فرع المرصد الفلكي الوطني الياباني في أرخبيل أوكيناوا رصد شرائط ضوئية عند الساعة 16,33 (11,33 بتوقيت غرينتش) أمس.

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وأضاف “بناءً على المعلومات المتاحة نعتقد أن (هذه) الأجسام ليست كرات نارية من نيازك، بل حطام من صاروخ”، مشيرا إلى أن “بطء انتقال هذا الضوء  يشبه حطام صاروخ يدخل الغلاف الجوي”.

وتابع: “قد يكون حطام صاروخ أطلقته الصين في نوفمبر”.

وأشار إلى “المعلومات تفيد بأن جزءًا من الصاروخ سيعود إلى الغلاف الجوي” في الوقت نفسه تقريبًا.

و أوضح  أن الحطام سقط على الأرجح في المحيط ولا يشكل أي خطر استنادا إلى توقعات المسار الذي كان يمكن أن يسلكه.

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