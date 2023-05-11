جلسة استماع في الكاس .. صدام جديد بين بيراميدز واتحاد الكرة

تعقد محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، اليوم الخميس، جلسة استماع بقضية نادى بيراميدز ضد قرار الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بشأن أحقية النادي الأهلي بالمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا 2022-2023.

كان اتحاد الكرة المصري اختار النادي الأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية.

تفاصيل أزمة بيراميدز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وكان نادي بيراميدز قد طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل رسمي بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه في 31 يوليو الموعد القانوني من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لإرسال الأسماء التي ستشارك في بطولات أفريقيا، وأنه يحتل المركز الثاني في جدول بطولة الدوري المصري ويأتي الأهلي ثالثًا، وبالتالي يحق له المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وفجَّر أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد وصول خطاب من الكاف للاتحاد المصري مستفسرًا خلاله عن معايير اختيار الأندية المشاركة بدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بعد أزمة نادي بيراميدز.

وقال “شوبير” عن أزمة بيراميدز أفريقيا: "اشمعني الموسم ده بتستفسر الموسم الفائت اعتمدت اختيار اتحاد الكرة وكان المصري البورسعيدي بالمركز الخامس وسموحة بالمركز الرابع ولم تعترض لماذا تسأل الآن؟! ده فيه لعب من تحت الترابيزة".

فيما أرسل اتحاد الكرة المصري خطابًا بتاريخ 10 يوليو الماضي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بأسماء الأندية المشاركة أفريقيًا، وهى الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية.

وحدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وقتها موعد اختيار الفرق المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية حسما للجدل المثار حول تلك الأزمة، وآخرها أزمة مشاركة فريقي الأهلي وبيراميدز.

بينما تضمن خطاب الكاف لاتحاد الكرة تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة حتى 31 يوليو 2022، حيث كان اتحاد الكرة حدد في وقت سابق الأندية المشاركة في البطولات القارية سواء في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقرر الاتحاد المصري تطبيق معيار نتائج الدور الأول في اختيار الفرق المشاركة ببطولات أفريقيا واختيار النادي الأهلي بدلا من بيراميدز للمشاركة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.