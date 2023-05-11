آرسنال يتفق مع ساكا على تجديد عقده حتى 2028

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” توصل إدارة نادي آرسنال لاتفاق مع بوكايو ساكا، لاعب الفريق، على تجديد عقده حتى 2028.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" سيوقع نجم آرسنال بوكايو ساكا عقدا جديدا مع آرسنال قريبًا جدًا ، ولا توجد تغييرات في الخطة حيث تم الاتفاق بين الطرفين منذ فبراير الماضي.

أضاف:" 3 أندية (ثنان من إنجلترا وواحد من الخارج) كانوا يراقبون حالة عقد ساكا منذ فترة طويلة ولكن بلا مفر.. إنه باق).

تابع:" الصفقة الجديدة ستكون سارية حتى يونيو 2028.. إعلان آرسنال متوقع قريبًا.

وينتهي عقد ساكا مع آرسنال في 30 يونيو من عام 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي الإنجليزي 110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

