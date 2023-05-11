عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أبريل الماضي..

فحص 20 ألف طالب بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج الأنيميا

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

 

txt

المنيا تستقبل وفد مركز الخدمات المعرفية والالكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات

txt

صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ 1948 حالة بقرية أبو خلقة

 من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 20 ألفا و548 من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، بالتنسيق مع التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وأوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم وأشار إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج.

100 مليون صحة أعمال المبادرة الرئاسية أطفال المدارس الخدمات الطبية والعلاجية المدارس الابتدائية المرحلة الابتدائية أمراض سوء التغذية صحة المنيا مديرية الصحة بالمنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

المالية: لا زيادة على ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة

سماع دوي انفجار بمدينة ميلانو الإيطالية |شاهد

"المحبة طريق الكمال".. ننشر كلمة البابا تواضروس باجتماع وفدي الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

لمناقشة تحضيرات Cop28.. ماكرون يستقبل محمد بن زايد بقصر الإليزيه

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

ارتفاع ضغط الدم.. دراسة تحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ