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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى ميداني لحل أزمة الصحة بـ طور سيناء.. شاهد

مستشفي ميداني في
مستشفي ميداني في طور سيناء

بعد معاناة طويلة لأهالي طور سيناء تعدت العام والنصف في الصحة بجنوب سيناء لعدم وجود مستشفي عقب تنكيس مستشفي طور سيناء العام بسبب عيوب فنية تشكل خطرًا في المبني وما أصبحت آيلة للسقوط 
أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، عن إنشاء مستشفى ميداني داخل حديقة مستشفى الطور العام، بهدف دعم القطاع الصحي بمدينة طور سيناء، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين.

وقال الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، إنه بدأ العمل اليوم الخميس في إقامة المستشفى الميداني بحديقة مستشفى الطور العام، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتقديم خدمات طبية جيدة وعلى أعلى مستوى لمواطني سيناء بشكل عام، والتيسير على مواطني مدينة الطور بشكل خاص من عناء السفر والتنقل للمستشفيات بالمدن الأخرى، نظرًا لغلق مستشفى الطور العام لظهور بعض إشارات الإنذار الخاصة بتصدع مبنى المستشفى.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المستشفى الميداني EHA FEILD HOSPITAL، الجاري إنشاؤها تضم 4 أسِرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 رعاية مركزة، ووحدة للأشعة، ومعملًا للتحاليل الطبية، وبنك للدم، وصيدلية.

وأكد أنه جرى إنشاء هذا المستشفى لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد، الذي سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لمواطني مدينة الطور، نظرًا لكونه صمّم على مستوى عالمي على الجودة في مجال تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين.

جدير بالذكر أن مجمع  الطور الطبي يتكون من 4  طوابق إحداهما البدروم ويتضمن 157 سريرًا، بينهم 110 أسرّة إقامة، و28 سرير عناية، و7 أسرة استقبال، و12 حضانة مبتسرين، و25 عيادة خارجية، وقسم للحميات، ومطبخ، ومغسلة، ومشرحة تضم أقسام "التشريح، الطب الشرعي، ثلاجة لحفظ الموتى"، ومخازن وصيدلية.

ويضم الدور الأرضي 3 قاعات محاضرات تسع نحو 180 طالبًا، وقسمًا للغسيل الكلوي، وقسمًا للأشعة جاما، مقطعية، رنين، سينية، بانوراما أسنان، موجات فوق صوتية"، وكافيتريا، ومطعم، ومكاتب، ومطعم، ومكاتب إدارية، وقسم لاستقبال الطوارئ، وقسم للحروق ، و3 غرف عمليات صغرى، ويتضمن الدور الأول 42 غرفة إقامة، و قسم النساء والتوليد، وجناح للحضانات، و قسم مناظير الجهاز الهضمي، قسم المعامل، بنك الدم، بينما يضم الدور الثاني 15 سرير عناية مركزة، وقسم التدريب ويستوعب 85 طالبًا، وقسم لقسطرة القلب، و3 جناح إقامة، و10 غرف إقامة، إضافة إلى مسكن خاصة بإقامة الأطباء وآخر لإقامة الطبيبات، ومكتبة، ومكاتب شئون طلبة، وسكن لأطقم التمريض، غرفة نفايات.

مستشفي ميداني

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مستشفي ميدانى أهالي طور سيناء الصحة ازمة

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