طلبكم مستحيل.. الصين ترفض عقد لقاء بين وزير الدفاع ونظيره الأمريكي

أخطرت بكين واشنطن، اليوم الخميس، بأنها ترى أنه من غير المرجح لقاء وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو نظيره الأمريكي لويد أوستن في سنغافورة يونيو المقبل، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

و تابعت الصحيفة أن الصين ترى أنه من المستحيل بالنسبة لها أن توافق على عقد اجتماع بينما تظل العقوبات الأمريكية على وزير الدفاع الصيني سارية.

وأبلغت الولايات المتحدة الصين أن العقوبات لن تتدخل في اجتماع الوزيرين.

ونوهت الصحيفة أن أمريكا قالت: "لا أمل في أن ترفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات المفروضة على لي شانغ فو".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية للصحيفة إنها تريد خطوط اتصال مفتوحة مع القيادة العسكرية للصين، إلا أن بكين تتجاهل أو ترفض طلبات واشنطن العديدة لعقد قمم.