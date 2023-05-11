عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: أنجبه في عمر 79 عاما.. الصور الأولى للابن السابع لـ روبرت دي نيرو .. شاهد الإعلان الرسمي للفيلم السوداني وداعا جوليا

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

أنجبه في عمر 79 عاما.. الصور الأولى للابن السابع لروبرت دي نيرو

رصدت كاميرات الصحافة الأجنبية الظهور الأول لابن روبرت دي نيرو ، والذي قام بإنجابه خلال الأيام القليلة الماضية عمر السبعين . 

والتقت الكاميرا صور للطفل بصحبة والدته ، بعدما لقي خبر إنجاب روبرت دي نيرو اهتماما كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبيه. 

استعدادا لمشاركته بمهرجان كان السينمائي.. الإعلان الرسمي للفيلم السوداني وداعا جوليا

كُشف الستار عن الإعلان للفيلم الروائي وداعًا جوليا للمخرج والمؤلف محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء، وذلك بينما يستعد الفيلم للمشاركة في النسخة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، إذ سيحصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مسابقة نظرة ما، ليصبح الفيلم كما أشار له موقع Deadline العالمي أول فيلم سوداني يشارك في المهرجان المرموق الذي يُقام على الأراضي الفرنسية.

مذيع شهير: جرسوني في البيت.. منة فضالي تداعب مي كساب: بطلي نفسنة

حلت كل من الفنانة مي كساب ومنة فضالي ضيفين علي برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي الشهير مصطفى الأغا ، للاحتفال بنجاح مسلسلهما جعفر العمدة ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وحقق نجاح كبير وقام ببطولته الفنان محمد رمضان وزينه وهالة صدقي . 

وداعبت الفنانة منة فضالي زميلتها الفنانة مي كساب على الهواء قائلة : بطلي نفسنة، بعد ان اعترضت الأخيرة علي اجابتها . 

 

 

الفنانة منه فضالى الفنانة مى كساب برنامج صدى الملاعب روبرت دي نيرو مهرجان كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي كان السينمائي الدولي وداعا جوليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ترشيحاتنا

مدرب بروكسي: خسرنا أمام الزمالك بظلم تحكيمي.. وكان لينا ضربتين جزاء

مسؤول أمريكي يتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة

ماذا يحدث عند قراءة سورة النبأ بعد العصر؟.. النبي أوصى بها لـ3 أسباب

ضربة روسية.. مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

الحوار الوطني| رئيس غرفة سياحة الأقصر: عايزين استثمارات بصوا على شرم والغردقة

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ