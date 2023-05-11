أخبار الفن: أنجبه في عمر 79 عاما.. الصور الأولى للابن السابع لـ روبرت دي نيرو .. شاهد الإعلان الرسمي للفيلم السوداني وداعا جوليا

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

رصدت كاميرات الصحافة الأجنبية الظهور الأول لابن روبرت دي نيرو ، والذي قام بإنجابه خلال الأيام القليلة الماضية عمر السبعين .

والتقت الكاميرا صور للطفل بصحبة والدته ، بعدما لقي خبر إنجاب روبرت دي نيرو اهتماما كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبيه.

كُشف الستار عن الإعلان للفيلم الروائي وداعًا جوليا للمخرج والمؤلف محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلاء، وذلك بينما يستعد الفيلم للمشاركة في النسخة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، إذ سيحصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مسابقة نظرة ما، ليصبح الفيلم كما أشار له موقع Deadline العالمي أول فيلم سوداني يشارك في المهرجان المرموق الذي يُقام على الأراضي الفرنسية.

حلت كل من الفنانة مي كساب ومنة فضالي ضيفين علي برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي الشهير مصطفى الأغا ، للاحتفال بنجاح مسلسلهما جعفر العمدة ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وحقق نجاح كبير وقام ببطولته الفنان محمد رمضان وزينه وهالة صدقي .

وداعبت الفنانة منة فضالي زميلتها الفنانة مي كساب على الهواء قائلة : بطلي نفسنة، بعد ان اعترضت الأخيرة علي اجابتها .