وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع تسليم مظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، وبحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ومدير المطبعة، ومديرى الإدارات التعليمية الخمس، وذلك فى ضوء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل 13 مايو 2023 .

وصرح عبد الكريم لطفى فى بيان صحفى بأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية تنطلق بعد غد السبت من خلال 303 لجان بالإدارات التعليمية الخمس، حيث يؤدى 27334 طالباً وطالبة الامتحانات على مدى ستة أيام تنتهى الخميس 18 مايو.

الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع تسليم مظاريف أسئلة إمتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح لطفى أنه تم الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن المرافقة لعربات نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية المختلفة، وأشاد وكيل الوزارة بانتظام وحسن سير العمل وانتظامه والدقة في وسائل التأمين مقدماً الشكر لمديرية أمن أسوان ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعاً مع مديرى الإدارات التعليمية أكد فيه على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لسرية وتأمين الامتحانات، والتأكيد على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وخارجها، والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان ومع أولياء الأمور خارجها مع التصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز.

لجان إمتحانات

وأضاف عبد الكريم لطفى بأنه على مديرى الإدارات تقديم تقرير يومى مفصل عن سير الامتحانات والتواصل المستمر مع الغرفة المركزية لمتابعة الامتحانات.

وطالب لطفى رؤساء اللجان بإدارة أسوان وعددها 60 لجنة عام و6 لجان للغات والخاص، بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات ومسئولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة ووجود الأمن بشكل دائم مع غلق أبواب اللجان، وتوفير الهدوء والأجواء المناسبة للطلاب والالتزام بالتواصل المباشر والفورى مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع العميد عصام محمد على مسئول الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بأسوان، بجانب مسئولي الشركة المنفذة للمشروع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات.