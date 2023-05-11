عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع تسليم مظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

مظاريف أسئلة إمتحانات
مظاريف أسئلة إمتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

تابع عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، وبحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ومدير المطبعة، ومديرى الإدارات التعليمية الخمس، وذلك فى ضوء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل 13 مايو 2023 .

 

وصرح عبد الكريم لطفى  فى بيان صحفى بأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية تنطلق بعد غد السبت من خلال 303 لجان بالإدارات التعليمية الخمس، حيث يؤدى 27334 طالباً وطالبة الامتحانات على مدى ستة أيام تنتهى الخميس 18 مايو.

 

محافظ أسوان يوجه بزيادة معدلات الإنجاز بمشروعات حياة كريمة

لتثبيت أسعار اللحوم..محافظ أسوان: التنسيق مع وزير التموين لتقديم التسهيلات للمربين والجزارين وتجارالماشية

الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يتابع تسليم مظاريف أسئلة إمتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح لطفى أنه تم الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن المرافقة لعربات نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية المختلفة، وأشاد وكيل الوزارة بانتظام وحسن سير العمل وانتظامه والدقة في وسائل التأمين مقدماً الشكر لمديرية أمن أسوان ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

 

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعاً مع مديرى الإدارات التعليمية أكد فيه على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لسرية وتأمين الامتحانات، والتأكيد على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وخارجها، والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان ومع أولياء الأمور خارجها مع التصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز.

 

لجان إمتحانات

 

 

وأضاف عبد الكريم لطفى بأنه على مديرى الإدارات تقديم تقرير يومى مفصل عن سير الامتحانات والتواصل المستمر مع الغرفة المركزية لمتابعة الامتحانات.

 

وطالب لطفى رؤساء اللجان بإدارة أسوان وعددها 60 لجنة عام و6 لجان للغات والخاص، بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات ومسئولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة ووجود الأمن بشكل دائم مع غلق أبواب اللجان، وتوفير الهدوء والأجواء المناسبة للطلاب والالتزام بالتواصل المباشر والفورى مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

 

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع العميد عصام محمد على مسئول الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بأسوان، بجانب مسئولي الشركة المنفذة للمشروع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات.

أسوان اخبار محافظة اسوان التربية والتعليم محافظة أسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

صفقة سوبر.. هل يتعاقد الزمالك مع نجمه السابق ومحبوب جماهيره؟

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

التضامن: توعية 1000 أسرة في المرحلة الأولى بالاكتشاف المبكر للإعاقة

بعد هجوم غزة المفاجئ.. سقوط صاروخ على منزل جنوب تل أبيب| فيديو

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وصول العينات..الصين تبدأ في تنفيذ أولى خطوات إمكانية البناء على سطح القمر

رئيس الوزراء يوجّه بتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات من الموانئ

شذى هاني: إتاحة المرافق لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ