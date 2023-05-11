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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تعريفية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لطلاب التربية النوعية بأسوان

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة بجامعة أسوان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، ندوة طلابية تعريفية تحت عنوان" المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر" لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة ، وذلك بحضور ممثلي جهاز المشروعات.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتمثل في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للوزارة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات ، والعمل علي ربط الخريجين بسوق العمل من أجل ايجاد شراكة حقيقية بين المؤسسات التعليمية والمصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج والتنمية .

 

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ندوة طلابية

فيما أضاف الدكتور محمد عبدالحميد راشد عميد الكلية بأنه أشرف علي الندوة الدكتور رجاء علي عبدالعليم وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور ممثلي جهاز المشروعات بأسوان، معمر القذافي سعد الدين،أحمد العادلي وحضور طلابي كثيف لتعريف الطلاب بأهمية وقيمة العمل والاعتماد علي النفس بعد التخريج. 

وفى نفس السياق أشاد الدكتور رجاء عبد العليم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بفاعليات الندوة وأهدافها والتي تهدف إلى كيفية الإستفادة بخدمات الجهاز المالية وغير المالية والحوافز والتيسيرات الخاصة بقانون ريادة الأعمال، وأن الندوة هدفت أيضًا الى توعية الطلاب بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني إضافة الى أهميتها في إعداد جيل له القدرة على المنافسة وريادة الأعمال. 

 

المشروعات المتوسطة

وأوضح معمر القذافي ممثل الجهاز خلال الندوة أن جهاز المشروعات يتطلع من خلال خدماته المتعددة إلى إتاحة فرص جديدة للشباب عن طريق تنمية مشروعاتهم الصغيرة وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، ويعمل الجهاز علي تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيع ونشر فكر العمل الحر وربط الصناعات الكبيرة بالمشروعات والصناعات الصغيرة.

وكانت قد شاركت جامعة أسوان في الجلسة الختامية للملتقى السنوي الرابع الذي عقد تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات، والذي ينظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر. 

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