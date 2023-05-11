وكيل تعليم الجيزة يتابع تدريب المعلمين الجدد والمستهدفين بمسابقة 30 ألف معلم

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مركز تدريب الدقى، ومتابعة تدريب المعلمين الجدد والمستهدفين من قبل الوزارة فى مسابقة 30 ألف معلم.

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالمسئولين عن التدريب بالمركز وكذلك المعلمات المتدربات ورحب بهن ونقل إليهن تحيات وزير التربية والتعليم وكذلك محافظ الجيزة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن الدولة تحرص على إعداد كوادر تعليمية بسمات وصفات جديدة يتميزون بمهارة فائقة بدنيا ونفسيا وصحيا واجتماعيا ليكون قادرا على أداء مهمته فى ظل التحديات الراهنة.

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، بعض النصائح والتوجيهات لهن بضرورة التحلى بالثبات الانفعالى أثناء أداء العمل. كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، على ضرورة أن يكون المعلم محبا لمهنته مؤديا لها بإخلاص فهى رسالة سامية اتصف بها الأنبياء ولا تكون فقط للتربح والبحث عن الناحية المادية لأن المعلم هو حجر الزاوية فى المنظومة التعليمية ونواة مستقبل الوطن فى أبنائه فهو صاحب الفضل فى بناء العقول كما يجب الاهتمام بالمظهر العام للمعلم لأنه القدوة التى يقتدى بها أبناؤنا.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة حسن التصرف السريع فى حل المشكلات التى قد تواجههم من خلال الطلاب أو أولياء الأمور.

كما استمع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أسئلتهم المختلفة وطمأن الجميع بأن الدولة تضع أولويات التعيين وفقا لمكان الإقامة ليكون المعلم قادرا على أداء مهمته دون أية ضغوط نفسية.

وتمنى للجميع التوفيق والسداد وان يكونوا بادرة خير للعلم والتعليم لخدمة العملية التعليمية وخدمة وطننا الحبيب مصر.