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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة برلمانية تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

إجتماع لجنة حقوق
إجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو، برئاسة النائب/ طارق رضوان، بحضور السفيرة/ مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي و رؤساء لجانه الفرعية ، وذلك لمتابعة تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأشارت  السفيرة  مشيرة خطاب ، إلى سبب تأخر صدور التقرير السنوي، حيث لا يجوز صدوره بدون إضافة فصل عن نتائج إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والإشادة بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة التشريعية متمثلة في مجلس النواب ولجانه الداعمة لإنفاذ أعمال المجلس القومي لحقوق الأنسان.

كما أشارت إلى ندوة نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية حول أولويات التشريعات التي تحتاج إلى تعديلها، وذكرت أن الأولوية الأولى هي تنفيذ الاستحقاق الدستوري للمجلس، والذي ينص عليه المادة 214 من الدستور وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وأضافت السفيرة  / مشيرة خطاب ، أن من بين الأولويات الوطنية للمجلس هو تفعيل صلاحياته في استطلاع رأيه في مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال عمله، والتصويت عليها تمهيدًا لعرضها على البرلمان بجلسته العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما طالبت بإضافة بند يعطي المجلس الحق في وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

 

وقام تباعًا ، أمناء اللجان الفرعية بالمجلس القومي بعرض أنشطة عمل لجانهم وإبداء الملاحظات والتوصيات الخاصة بكل لجنة

 

وفي الختام، أكدت النائب/ طارق رضوان رئيس اللجنة أهمية التعاون المستمر بين المجلسين، كما طالب بعقد اجتماع منفصل مع لجنة الحقوق التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك للحديث بشكل مفصل عن انشطتها والاستفادة من خبراتها والخروج بتوصيات توضع في العين الاعتبار عند سن او تعديل التشريعات بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

النائب طارق رضوان السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لجنة العفو الرئاسي لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب

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