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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التوقيع على اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع

البرهان وحميتدي
البرهان وحميتدي

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مصادرها الخاصة، بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعتا على اتفاق مبادئ أولي في مدينة جدة السعودية.

وقالت المصادر إن إعلان الاتفاق جاء فيه تأكيد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التزامهما بسيادة السودان ووحدته والترحيب بمساعي الأصدقاء من أجل احترام القانون الدولي والإنساني.

وبحسب إعلان جدة، اتفق الطرفان على أن مصالح وأولويات شعب السودان هما أولوياتهما الرئيسية، وشددا على السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنيبهم أي ضرر.

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وأرسل كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، مفاوضين إلى السعودية السبت، لإجراء مناقشات تمهيدية حول الممرات المؤمنة للمساعدات الإنسانية.

وغادر مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث جدة التي كان وصلها الأحد. وقد اقترح على الطرفين الالتزام بـ"ضمان مرور المساعدات الإنسانية" عبر إعلان مبادئ، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ بداية النزاع في 15 أبريل، أدى النزاع إلى سقوط أكثر من 750 ضحية وخمسة آلاف جريح.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 150 ألفاً لجأوا إلى الدول المجاورة بينما يتجاوز عدد النازحين داخليًا في السودان الآن 700 ألف شخص أي أكثر من ضعف العدد الذي تم تعداده قبل أسبوع وهو 340 ألفًا.

القوات المسلحة السودانية الجيش السوداني البرهان وحميدتي البرهان جدة السعودية

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