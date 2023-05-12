إيمان العاصي تكشف كواليس مشهد مواجهتها مع جعفر العمدة وحقيقة تغيير النهاية



حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة.



وجاوبت على سؤال الإعلامية حول تغير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني«.

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".



