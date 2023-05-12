عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| كرات نارية في سماء اليابان تثير قلقا كبيرا.. الحكومة تكشف حقيقتها

كرات نارية في سماء
كرات نارية في سماء اليابان تثير قلقا كبيرا

كشفت السلطات اليابانية، مساء أمس الخميس، حقيقة الخطوط النارية التي شوهدت ليل الأربعاء في سماء جنوب البلاد بأنها قد تكون ناجمة عن حطام صاروخ صيني.

 

وأظهرت مقاطع فيديو، يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يشبه كرات نارية في سماء اليابان، أثارت تساؤلات السكان ومستخدمي الإنترنت؛ وتساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوط نيازك أم شظايا صاروخ صيني، ما جعل الأمر مصدر قلق.

وصرح مسؤول لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته، أن فرع المرصد الفلكي الوطني الياباني بإيشيغاكي في أرخبيل أوكيناوا رصد شرائط ضوئية عند الساعة 16.33 (11.33 بتوقيت غرينتش) الأربعاء.

وأضاف المسؤول أنه "بناء على المعلومات المتاحة، نعتقد أن هذه الأجسام ليست كرات نارية من نيازك، بل حطام من صاروخ".

 

وأشار إلى أن "بطء انتقال هذا الضوء يشبه حطام صاروخ يدخل الغلاف الجوي"، لافتا إلى أنه: "قد يكون حطام صاروخ أطلقته الصين في نوفمبر".

وقال إن "معلومات تفيد بأن جزءاً من الصاروخ سيعود إلى الغلاف الجوي في الوقت نفسه تقريباً"، موضحاً أن الحطام سقط على الأرجح في المحيط ولا يشكل أي خطر استناداً إلى توقعات المسار الذي كان يمكن أن يسلكه.

 

فيما قال مصدر استخباراتي ياباني إنه لا توجد معلومات بخصوص الإطلاق المحتمل لقمر استطلاعي عسكري كوري شمالي أو حدوث عطل في الطائرات العسكرية الأميركية التي تحلق في سماء اليابان، كون محافظة أوكيناوا هي مقر للجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأميركية في اليابان.


 

كرات نارية صاروخ صيني المرصد الفلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار لأول مرة .. ماذا حدث بعد قرار الحكومة الأخير؟

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تناثر حطام مركبة الفضاء الروسية «بروجرس إم إس - 21» في المحيط الهادي

أنباء عن انفجارات بعد هجوم صاروخي روسي جديد على أوكرانيا

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

الجيش الإحتلال يكشف سبب عدم مهاجمة غزة في الوقت الحالي

أصوات انفجار وصفارات الإنذار.. إطلاق صاروخ من غزة علي إسرائيل

فاجأ الجميع.. شهاب ساطع يضيء سماء شمال السعودية

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

لحظة هجوم الطائرة الأمريكية على المنطاد الصيني وإسقاطه.. فيديو

ترشيحاتنا

مقتل شخصين في إطلاق نار بمصنع مرسيدس بألمانيا

رغم إغراءات الهلال السعودي.. برشلونة يكشف عن نيته في استعادة ميسي

خلفا للعميد.. لوك إيميل يكشف لـ صدى البلد موقفه من تدريب المصري

وزير النقل يبحث مع الاستثمار الأوروبي مد الخط الأول للمترو لشبين القناطر

بالقانون| منح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية في هذه الحالة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 5 - 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. جوري بكر بملابس تكشف عن حملها لتشعل فيسبوك

في ذكرى ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي مع أحمد زكي

فيديو

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ