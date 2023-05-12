شاهد| كرات نارية في سماء اليابان تثير قلقا كبيرا.. الحكومة تكشف حقيقتها

كشفت السلطات اليابانية، مساء أمس الخميس، حقيقة الخطوط النارية التي شوهدت ليل الأربعاء في سماء جنوب البلاد بأنها قد تكون ناجمة عن حطام صاروخ صيني.

وأظهرت مقاطع فيديو، يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يشبه كرات نارية في سماء اليابان، أثارت تساؤلات السكان ومستخدمي الإنترنت؛ وتساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوط نيازك أم شظايا صاروخ صيني، ما جعل الأمر مصدر قلق.

وصرح مسؤول لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته، أن فرع المرصد الفلكي الوطني الياباني بإيشيغاكي في أرخبيل أوكيناوا رصد شرائط ضوئية عند الساعة 16.33 (11.33 بتوقيت غرينتش) الأربعاء.

وأضاف المسؤول أنه "بناء على المعلومات المتاحة، نعتقد أن هذه الأجسام ليست كرات نارية من نيازك، بل حطام من صاروخ".

وأشار إلى أن "بطء انتقال هذا الضوء يشبه حطام صاروخ يدخل الغلاف الجوي"، لافتا إلى أنه: "قد يكون حطام صاروخ أطلقته الصين في نوفمبر".

وقال إن "معلومات تفيد بأن جزءاً من الصاروخ سيعود إلى الغلاف الجوي في الوقت نفسه تقريباً"، موضحاً أن الحطام سقط على الأرجح في المحيط ولا يشكل أي خطر استناداً إلى توقعات المسار الذي كان يمكن أن يسلكه.

فيما قال مصدر استخباراتي ياباني إنه لا توجد معلومات بخصوص الإطلاق المحتمل لقمر استطلاعي عسكري كوري شمالي أو حدوث عطل في الطائرات العسكرية الأميركية التي تحلق في سماء اليابان، كون محافظة أوكيناوا هي مقر للجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأميركية في اليابان.



