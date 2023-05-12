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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع مياه الأمطار ليلا في عدة مدن بكفر الشيخ.. صور

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

انتشرت معدات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، التي شهدت هطول أمطار، وهي كفر الشيخ، دسوق، الرياض، لرفع مياه الأمطار ليلاً، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لحملات نظافة ليلية.
 

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قال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تابع عمليات سحب مياه الأمطار خلال الفترة المسائية بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر.
 

وتابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وكذلك بقرى المركز، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على جميع المدارس، والهيئات الخدمية، بجانب العمل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة ورفع كفاءة شبكة الإنارة، مشددا على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا، مؤكدا أن الوحدة في تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصا على سلامتهم، معلناً عن رفع حالة الطوارئ.

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الترع والمصارف التواصل مع المواطنين التعامل الفوري السوق السوداء الشوارع الرئيسية الصرف الصحى

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