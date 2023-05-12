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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل تكشف حقيقة عرض جزء ثاني من الهرشة السابعة"

أمينة خليل
أمينة خليل

عبّرت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “الهرشة السابعة” والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2023.

 

وقالت أمينة خليل، لـ برنامج ET بالعربي: “نفسي أعمل جزء ثاني لمسلسل الهرشة السابعة .. لكن مفيش كلام عن الموضوع من قبل فريق العمل .. أنا عادة مش بحب أعمل جزء تاني في أي حاجة، بحس إني عايزة أقدم شخصيات تانية غير اللي عملتها قبل كده.. ولكن مسلسل الهرشة السابعة ليه طابع مختلف ونفسي أكمله بجزء كمان”.

أمينة خليل: مكنتش بتكلم كتير مع محمد شاهين قبل مشاهد الهرشة السابعة

أمينة خليل: كان هدفنا إن الهرشة السابعة ميبقاش مسلسل لـ الستات بس|فيديو

يذكر أن استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

 

وتحدثت الفنانة أمينة خليل، عن كواليس مسلسل الهرشة السابعة، قائله: “مكنتش بتكلم كتير مع محمد شاهين قبل تنفيذ مشاهد الهرشة السابعة وكنا بنشتغل بهدوء”.

وأضافت: “حاولت قدر الإمكان أقدم دور “نادين” في المسلسل بصدق وبدون مبالغة”، لافته: “أحب العمل مع المخرج كريم الشناوي وأثق في أعمال”.

 

وأشارت: “شخصية نادين في المسلسل حساسة للغاية ومن الممكن أن يراها البعض نرجسية”، موضحه: “أنا والنجم محمد شاهين اتبسطنا أوي وإحنا بنعمل المشاهد وبنوصل الرسالة دي للناس في الهرشة السابعة”.

امينة خليل الفنانة أمينة خليل شهر رمضان الهرشة السابعة المخرج كريم الشناوي

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