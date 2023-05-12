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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تهديدها بخطف ابنتها بسبب جعفر العمدة.. الجمهور يطارد إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي

تصدرت الفنانة إيمان العاصي، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحاتها الجريئة حول مسلسل “جعفر العمدة”، في برنامج معكم منى الشاذلي.


وجاوبت إيمان العاصي على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، حول تغيير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني".

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

بالأسود المكشوف.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بعد جعفر العمدة وعرض عليا فلوس لأكشف لغز المسلسل


وقالت إيمان العاصي خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".
 

يذكر أن شاركت الفنانة إيمان العاصي، في موسم دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان والذي حقق نجاحا كبيرا.

 

إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي منى الشاذلى معكم منى الشاذلى برنامج معكم منى الشاذلى

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