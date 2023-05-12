عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بعد جعفر العمدة وعرض عليا فلوس خلال عرض المسلسل لهذا السبب

صدى البلد

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة، ونرصد لكم أبرز التصريحات:

إيمان العاصي تكشف سر رفضها لدورين قبل دلال بمسلسل جعفر العمدة
وكشفت الفنانة إيمان العاصي أنها ترشحت لدورين آخرين في مسلسل «جعفر العمدة» غير شخصية «دلال فتح الله» التي قدمتها في العمل الذي عُرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2023.

إيمان العاصي: دخلت الفن عشان أغير خطيبي
وعن كواليس التحاقها بالوسط الفني، أوضحت: "واحدة صاحبتى فى الجامعة كانت موديل وراحت تتصور لغلاف مجلة، وأنا كنت مكتئبة عشان سايبة خطيبى ومتخانقين فقررت أتصور".

وأضافت: "رحت أتصور عشان أضايق خطيبي، والمصور كان عايز يحط صورتىcover  ووافقت عشان أضايق خطيبى..  بعدها د. خالد بهجت في معهد الفنون المسرحية كلمنى عشان أشتعل في مسلسل "أمس لا يموت" فى دور بنت رغدة، ورحت مضيت وصورت".

ايمان العاصي تكشف كواليس مشهد مواجهتها مع جعفر العمدة وحقيقة تغيير النهاية
وجاوبت على سؤال الإعلامية حول تغير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني«.

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

إيمان العاصي: عُرض عليّ فلوس لأكشف لغز مسلسل جعفر العمدة
وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة
وقالت إيمان العاصي خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".
 

ابن جعفر العمدة الإعلامية منى الشاذلي الفنانة ايمان العاصي الفنون المسرحية إيمان العاصي برنامج معكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

أمير مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة كهربا

مرتضى منصور يعلن تسليم النادي إلى وزارة الرياضة

ترشيحاتنا

الراحة النفسية مش الفلوس.. أسامة نبيه يعدد أسباب رحيل نجله عن الزمالك

تويتر تضيف ميزة تشفير الرسائل الخاصية لمشتركي Blue

حسام البدري يحذر لاعبي الأهلي بشأن مواجهة الترجي التونسي

5 سنن مستحبة في يوم الجمعة .. لا تغفلها قبل الشروق

شاهد .. الداخلية تداهم مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية

بيان عاجل من السعودية وأمريكا بشأن توقيع اتفاق السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات التقدم في السن.. صورة لطفل رضيع تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

فستان جميل .. ابنة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا بجمالها

تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فيديو يثير جدل لرواد السوشيال ميديا للحظات مؤثرة لعريس يوم زفافه .. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ