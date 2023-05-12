إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بعد جعفر العمدة وعرض عليا فلوس خلال عرض المسلسل لهذا السبب

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفا ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، للحديث عن دورها بمسلسل جعفر العمدة، ونرصد لكم أبرز التصريحات:

إيمان العاصي تكشف سر رفضها لدورين قبل دلال بمسلسل جعفر العمدة

وكشفت الفنانة إيمان العاصي أنها ترشحت لدورين آخرين في مسلسل «جعفر العمدة» غير شخصية «دلال فتح الله» التي قدمتها في العمل الذي عُرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2023.

إيمان العاصي: دخلت الفن عشان أغير خطيبي

وعن كواليس التحاقها بالوسط الفني، أوضحت: "واحدة صاحبتى فى الجامعة كانت موديل وراحت تتصور لغلاف مجلة، وأنا كنت مكتئبة عشان سايبة خطيبى ومتخانقين فقررت أتصور".

وأضافت: "رحت أتصور عشان أضايق خطيبي، والمصور كان عايز يحط صورتىcover ووافقت عشان أضايق خطيبى.. بعدها د. خالد بهجت في معهد الفنون المسرحية كلمنى عشان أشتعل في مسلسل "أمس لا يموت" فى دور بنت رغدة، ورحت مضيت وصورت".

ايمان العاصي تكشف كواليس مشهد مواجهتها مع جعفر العمدة وحقيقة تغيير النهاية

وجاوبت على سؤال الإعلامية حول تغير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني«.

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

إيمان العاصي: عُرض عليّ فلوس لأكشف لغز مسلسل جعفر العمدة

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

وقالت إيمان العاصي خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".

