إصابة شقيقتين بتسمم بعد تناولهما لبن غير صالح للاستهلاك بالوادي الجديد

أصيبت شقيقتان بتسمم غذائي بعد تناولهما وجبة لبن غير صالحة للاستهلاك، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وتمت نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهما.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلتين لمستشفى الفرافرة المركزي تناولا وجبة فاسدة.

وتبين تعرض كل من الشقيقتين "ملك خالد عنتر" 5 أعوام، وشقيقتها "منة" 4 أعوام مقيمتين بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة لحالة تسمم وقيء مستمر إثر تناولهما لبن فاسد.

جرى نقل الطفلتين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، ونظرا لسوء حالتهما الصحية قررت المستشفى تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.