الأردن.. نداء عاجل من الأمن العام للجميع بسبب الرياح المثيرة للغبار

وجهت مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الجمعة، نداء عاجلا إلي جميع مواطنيها بضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.

كما حذرت مديرة الأمن العام من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية، بسبب الرياح المثيرة للغبار.

وناشدت المديرية الجميع بضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.

كما شددت المديرية على ضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.