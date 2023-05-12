بدء لجان امتحانات آخر العام الدراسي لمعهد رعاية تمريض فايد بالإسماعيلية

بدأت لجان الامتحانات لآخر العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لمعهد رعاية تمريض فايد التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية مع انتظام سير العملية الامتحانية، كما جاء مستوى ورقة الامتحان مناسب للطالب المتوسط.

وشدد الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية بالإسماعيلية على توفير الأجواء المناسبة وتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب داخل لجان الامتحانات مؤكد على ضرورة توفير احتياجاتهم لتيسير أداء الامتحانات .

وكانت قد انتهت أعمال الامتحانات الشفهي والعملى فى ٣٠ ابريل على أن تستمر الامتحانات التحريرية للصف الاول والثانى فى ١٦ مايو ٢٠٢٣

وتبدأ امتحانات الصف الثالث فى ٢٧مايو حتى ٦ يونيو ٢٠٢٣



و تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا لفترتين ، وسط الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، في ضوء تعليمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.