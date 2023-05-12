عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء لجان امتحانات آخر العام الدراسي لمعهد رعاية تمريض فايد بالإسماعيلية

الامتحان
الامتحان

 

بدأت  لجان الامتحانات لآخر العام الدراسي  ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لمعهد رعاية تمريض فايد التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية مع انتظام سير العملية الامتحانية، كما جاء مستوى ورقة الامتحان مناسب للطالب المتوسط.

 وشدد الدكتور محمد سامي  مدير فرع هيئة الرعاية بالإسماعيلية على توفير الأجواء المناسبة وتذليل أى عقبات قد تواجه  الطلاب داخل لجان الامتحانات  مؤكد على ضرورة توفير احتياجاتهم لتيسير أداء الامتحانات .

وكانت قد انتهت  أعمال الامتحانات الشفهي والعملى  فى ٣٠ ابريل  على أن تستمر الامتحانات التحريرية للصف الاول والثانى فى  ١٦ مايو ٢٠٢٣
وتبدأ امتحانات الصف الثالث فى ٢٧مايو حتى ٦ يونيو ٢٠٢٣  


و تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا لفترتين ، وسط الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، في ضوء تعليمات  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية العامة للرعاية الصحية امتحانات آخر العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

بث مباشر لمباراة الأهلى والترجى.. 3 قنوات مفتوحة لنقل مواجهة اليوم

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

موضوعات متعلقة

تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية.. والسيد القصير: تعاون مع الجامعات لاستنباط أصناف جديدة

صباح الشرقاوي عميد تمريض 6 أكتوبر: نحتاج إلى التواصل الجيد مع المرضى

إصابة 42 عاملاً بينهم أطفال في حادث تصادم بالإسماعيلية

نشرة أخبار العالم| وظائف خالية بالحرمين الشريفين خلال رمضان.. ووفاة 2 مصريين بـ الكويت.. ومرض خطير ينتشر في ألمانيا

مرض خطير ينتشر في ألمانيا.. رصد 25 حالة جديدة بكيمنتس والسلطات تستنفر

صدمة كبرى.. تفشٍ جديد لمرض بألمانيا وطوارئ في السلطات الصحية

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

القوى العاملة في أسبوع.. إطلاق برنامج لضخ العمالة المصرية بالسوق السعودي الأبرز

ترشيحاتنا

القتال يستمر في الخرطوم رغم إعلان المبادئ.. و200 ألف لاجئ خارج البلاد

جامعة حلوان الأهلية: بدء قبول تحويل المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا غدا

ضبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

وزيرة التخطيط: تعاون مصر مع البنك الإسلامي للتنمية يدعم الاقتصاد القومي

خطيبها وطليقها ورسائل تهديد تلقتها.. إيمان العاصي تكشف عن مفاجآت لأول مرة

انخفاض درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعمه هنيدي ورسم غلاف لحلمي.. قصة علي الراوي ومواقفه الطريفة لرسم المارة

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

الحماية المدنية تنقذ قطا عالقا في مسقط منزل بالمنوفية

قبل مباراة الأهلي والترجي.. صدمة قوية تضرب الفريق التونسي تكاد تصيبه بالشلل

فيديو

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ