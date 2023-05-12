عوض تاج الدين: نستهدف تطبيق التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات

قال عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة والقيادة السياسية تولي المنظومة الصحية، اهتماما بالغا، ونستهدف تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كل محافظات الجمهورية.



وأضاف "عوض تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، أن المبادرات الصحية تعمل بشكل كبير على السيطرة على الأمراض والاكتشاف المبكر للأمراض، منوها بأن التأمين الصحي الشامل يتم طبيقه تجريبيا في 3 محافظات.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تطبيق التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.