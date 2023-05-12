حلوى أمريكية.. طريقة عمل التشيز كيك الكذاب بأسهل الخطوات

تعتبر طريقة عمل التشيز كيك الكذاب، واحدة من أشهى أنواع الحلويّات، وهي عبارة عن طبقات من الحلى، أساسها طبقة البسكويت، ثم الكريمة، وتُزيّن بطبقة ثالثة من المربى أو الكراميل أو أي نكهة تفضّلها، ولكن في هذه الوصفة سنقوم بتحضيرها بمكوّنات بسيطة وسهلة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل التشيز كيك الكذاب، وهي من حلوى مقتبسة من المطبخ الأمريكي، ويمكن تحضير هذه الوصفة في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد.

طريقة عمل التشيز كيك الكذاب

طريقة عمل التشيز كيك الكذاب

مقادير طريقة عمل التشيز كيك الكذاب :

الطبقة الأولى :

200 جرام بسكويت سادة مطحون

70 جرام زبدة مذابة

¼ ملعقة صغيرة قرفة

الطبقة الثانية :

3 كوب ماء

6 ملعقة كبيرة حليب بودرة

8 ملعقة كبيرة سكر

6 ملعقة كبيرة سميد

¼ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

الطبقة الثالثة :

1 باكيت بودرة جيلي فراولة

1 كوب ماء ساخن

½ كوب ماء مثلّج

¼ كوب شرائح فراولة

طريقة عمل التشيز كيك الكذاب :

_ لتحضير الطبقة الأولى نضع في بولة كبيرة كل من: البسكويت المطحون، القرفة، الزبدة ونعجن هذا الخليط جيّدًا.

_ نضع خليط البسكويت (الطبقة الأولى) في صينية فرن بها ورقة زبدة، ونضّغط بيديكِ على الخليط جيّدًا حتى يتساوى.

_ لتحضير الطبقة الثانية نضع في قدر كل من: الماء، حليب البودرة، السكر، السميد، الفانيليا السائلة، ونقلّب جميع المكوّنات معًا ثم نضع القدر على نار هادئة.

_ نترك خليط الطبقة الثانية على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح ذو قوام ثقيل.

_ نسكب خليط الطبقة الثانية على طبقة البسكويت (الطبقة الأولى) ونوزّع الخليط جيّدًا.

_ نترك الصينية لمدّة نصف ساعة ثم ندخلها إلى الثلاجة لمدّة نصف ساعة أخرى.

_ لتحضير الطبقة الثالثة، نفرغ باكيت الجيلي، ثم نسكب عليه الماء الساخن، ونقلّب حتى تذوب بودرة الفراولة، ثم نسكب الماء المثّلج.

_ نحضر الصينية من الثلاجة، ونسكب عليها الطبقة الثالثة ونوزّع عليها طبقة من شرائح الفراولة ثم ندخل الصينية مرّة أخرى في الثلاجة حتى تتماسك.

_ نخرج صينية التشيز كيك الكذاب من الثلاجة ونقطّعها ثم نضع التشيز كيك الكذاب في طبق التقديم.