عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى أمريكية.. طريقة عمل التشيز كيك الكذاب بأسهل الخطوات

طريقة عمل التشيز
طريقة عمل التشيز كيك الكذاب

تعتبر طريقة عمل التشيز كيك الكذاب، واحدة من أشهى أنواع الحلويّات، وهي عبارة عن طبقات من الحلى، أساسها طبقة البسكويت، ثم الكريمة، وتُزيّن بطبقة ثالثة من المربى أو الكراميل أو أي نكهة تفضّلها، ولكن في هذه الوصفة سنقوم بتحضيرها بمكوّنات بسيطة وسهلة.

 

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

بنفس طعم الجاهزة.. طريقة عمل تتبيلة شاورما الدجاج السورية

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل التشيز كيك الكذاب، وهي من حلوى مقتبسة من المطبخ الأمريكي، ويمكن تحضير هذه الوصفة في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد.

 

طريقة عمل التشيز كيك الكذاب

 

طريقة عمل التشيز كيك الكذاب

 

مقادير طريقة عمل التشيز كيك الكذاب :

الطبقة الأولى :

200 جرام بسكويت سادة مطحون

70 جرام زبدة مذابة

¼ ملعقة صغيرة قرفة

 

الطبقة الثانية :

3 كوب ماء

6 ملعقة كبيرة حليب بودرة

8 ملعقة كبيرة سكر

6 ملعقة كبيرة سميد

¼ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

 

الطبقة الثالثة :

1 باكيت بودرة جيلي فراولة

1 كوب ماء ساخن

½ كوب ماء مثلّج

¼ كوب شرائح فراولة

 

طريقة عمل التشيز كيك الكذاب :

_ لتحضير الطبقة الأولى نضع في بولة كبيرة كل من: البسكويت المطحون، القرفة، الزبدة ونعجن هذا الخليط جيّدًا.

_ نضع خليط البسكويت (الطبقة الأولى) في صينية فرن بها ورقة زبدة، ونضّغط بيديكِ على الخليط جيّدًا حتى يتساوى.

_ لتحضير الطبقة الثانية نضع في قدر كل من: الماء، حليب البودرة، السكر، السميد، الفانيليا السائلة، ونقلّب جميع المكوّنات معًا ثم نضع القدر على نار هادئة.

_ نترك خليط الطبقة الثانية على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح ذو قوام ثقيل.

_ نسكب خليط الطبقة الثانية على طبقة البسكويت (الطبقة الأولى) ونوزّع الخليط جيّدًا.

_ نترك الصينية لمدّة نصف ساعة ثم ندخلها إلى الثلاجة لمدّة نصف ساعة أخرى.

_ لتحضير الطبقة الثالثة، نفرغ باكيت الجيلي، ثم نسكب عليه الماء الساخن، ونقلّب حتى تذوب بودرة الفراولة، ثم نسكب الماء المثّلج.

_ نحضر الصينية من الثلاجة، ونسكب عليها الطبقة الثالثة ونوزّع عليها طبقة من شرائح الفراولة ثم ندخل الصينية مرّة أخرى في الثلاجة حتى تتماسك.

_ نخرج صينية التشيز كيك الكذاب من الثلاجة ونقطّعها ثم نضع التشيز كيك الكذاب في طبق التقديم.

التشيز التشيز كيك التشيز كيك الكذاب طريقة عمل التشيز كيك الكذاب المطبخ الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أعلن الرحيل وشكوى كهربا للفيفا .. زلزال مرتضى منصور يضرب الزمالك

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

أهلي جدة يقترب من "خيانة" موسيماني والتعاقد مع مدرب عالمي

موضوعات متعلقة

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

اذهب للطبيب فورا.. حسام موافي يحذر من ظهور عرض لمرضى القولون

لن تتوقع أغلبها.. لهذه الأسباب يصاب الأطفال بالحساسية

ذكرت بالقرآن الكريم.. جمال شعبان يكشف موقعة الناصية في جسم الإنسان ووظيفتها

بنفس طعم الجاهزة.. طريقة عمل تتبيلة شاورما الدجاج السورية

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

ترشيحاتنا

سقوط 33 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة

تشكيل الهلال أمام الوحدة بكأس السعودية

التعليم العالي توضح موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية من القبول بمصر

حكم تلقين المصلي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه.. الإفتاء توضح

وزير الصحة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الأورام السرطانية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد إقبال المستثمرين على شرائه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة.. بمذاق لا يقاوم

إقبال كبير على حفل شارموفرز في 6 أكتوبر.. صور

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

فيديو

صدمة تضرب الترجي وغيابات بالجملة | هل يفعلها الأهلي ؟

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ