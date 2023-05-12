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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

أجزاء من الدجاج لا
أجزاء من الدجاج لا يجب تناولها  

يعتبر تناول الدجاج أمر اساسي على اي سفرة، وبخلاف طريقة طهيه او تحضيره، إلا انه يعتبر طبق أساسي على السفرة، بالإضافة إلى ان اغلب الأطفال يحبونها.

 

أجزاء من الدجاج لا يجب تناولها

 

وقالت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية الروسية أن هناك جزء من الدجاج لا يجب أن نتناوله نهائيا، وهو الجلد، وذلك لأنه يحتوي على الدهون المشبعة بكميات كبيرة.

 

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وأفادت سيتشوفا، أن صدر الدجاج أكثر أجزاء الدجاج فائدة للصحة، وذلك لأنه يحتوي على أدنى نسبة من الدهون، لذا فهو يعتبر من اللحم الابيض في الدجاج، وفقا لما نشر في وكالة “سبوتنيك”.

 

واشارت سيتشوفا، أنه يمكن أيضا تناول لحم الفخذ والساق في الدجاج، ولكن يجب تناولها خلال وجبة الغداء، وذلك لأن لحم الفخذ اقرب إلى اللحوم الحمراء، مما يجعله يحتوي على نسبة جيدة من الدهون المشبعة، والتي يجب التقنين في إستخدامها في نظامنا الغذائي.

 

ونصحت سيتشوفا، بتناول لحم الصدر في العشاء، وذلك لعدم احتواءه على دهون مشبعة، بالإضافة إلى أنه يعطي أحساس بالشبع لفترات طويلة.

 

أجزاء من الدجاج لا يجب تناولها

 

وتابعت الخبيرة، أن البعض لا يتناولون اللحوم الحمراء لأحتوائها على الدهون المشبعة، وبدلا منها يتناولها الدجاج ولكن يتناولون الساقين والفخذين والأجنحة مع الجلد، إلا انهم تناول يعطي الجسم نفس كمية الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء .

 

وتنصح الخبيرة،  بسلق الدجاج او طهيه على البخار، ويمكن شويه بدون الجلد، وذلك لأنها تحفز عملية التصاق ألياف الكولاجين والتي قد تؤدي إلى شيخوخة الأوعية الدموية والجلد على المدى الطويل عند تناولها بإستمرار.

 

وتوصي الخبيرة، بعدم تناول الدجاج بشكل يومي، ولكن من الأفضل تناول أنواع اللحوم الأخرى والأسماك.

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