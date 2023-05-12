معاريف: تحييد إسرائيل لـ حماس سيخلق مشكلة استراتيجية معقدة

قالت صحيفة معاريف العبرية صباح يوم الجمعة إن استمرار تحييد حركة حماس عن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل مشكلة حقيقية.

ووفقاً لتال ليف رام المراسل والمحلل العسكري في الصحيفة، يجب الحفاظ على عنصر المبادرة والمفاجأة وعلينا أن نتذكر أننا أمام الجهاد الإسلامي وهو أضعف من حماس.

وأضاف، "كثرة تحييد حماس عن الجولات سيخلق لاحقًا مشكلة استراتيجية معقدة مع مرور الوقت".

يشار إلى أن العملية العسكرية دخلت يومها الرابع، حيث لا زالت مئات الصواريخ تسقط على مدن جنوب ووسط البلاد في، في ظل تزايد جهود الوسطاء للتوصل لوقف لإطلاق النار.