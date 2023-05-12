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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون جمارك.. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

استيراد سيارات
استيراد سيارات

تسعي الحكومة إلي تقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ويسعي الكثير من المواطنين إلي الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، خاصة أن أخر موعد لها 14 مايو الجاري.

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وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل التسجيل فى مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، ودخولها إلى أراضي الوطن.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وتشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب مايلي :-

- تشمل المستندات المطلوبة صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.

- كما تشمل الأوراق المطلوبة مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.

- كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.

- قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.

شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج


وفيما يخص الشروط فهناك مجموعة من القواعد اللازم توافرها من أجل الاستفادة من استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي تتضمن مايلي :-

- تتضمن شروط الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.

- كما يلزم أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.

- كما يجب وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

- وتشمل الشروط الواجب توافرها استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

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- يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

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