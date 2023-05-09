الموعد النهائي لـ مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. سوبارو تصنع حقائب من الوسائد الهوائية بـ575 جنيها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة علي الكثير من طرازات السيارات الاعتمادية، التي تناسب دخل المواطنين المصريين وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة، ومن من تلك الإصدارات سيارة فيات ريجاتا موديل 1989 ، وتنتمي ريجاتا الي فئة السيارات السيدان، وحازت ريجاتا علي أعجاب المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات منها تصميمها الأنيق والفريد.

تويوتا كرسيدا موديل 1984 تنتمي الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، وهي من ضمن السيارات التي حصلت علي شهرة واسعة بين المواطنين المصريين بفضل محركها القوي، وتصميمها العصري، إضافة الي العديد من المميزات التي تمتلكها تويوتا كرسيدا التي تعمل علي راحة قائدها وركابها.

أطلقت الحكومة المصرية منذ فترة مبادرة خاصة بـ استيراد سيارات المصريين من الخارج ، وكان هدف تلك المبادرة هو وضع الكثير من التيسيرات أمام المصريين بالخارج لجلب سيارتهم الي مصر بدون تكلفة زائدة، ويتبقى علي موعد العمل بتلك المبادرة 6 أيام فقط.

عملت شركة كوبرا بشكل منفرد عن شركة سيات منذ عام 2018، وكانت سيارة كوبرا فورمينتور هي أول إصدار تم إنتاجه من قبل شركة كوبرا في عام 2020.

يفضل المواطنون المصريون اقتناء السيارات الكبيرة ذات المساحات الواسعة، وذلك لتساعدهم علي التنقل والذهاب بأسرهم للتنزه، وبالتالي يضم السوق المصري للسيارات جميع فئات السيارات الجديدة موديل 2023 منها السيدان والهاتشباك والـ SUV، ومن هذه الطرازات التي اشتهرت بين المصريين بفضل مميزاتها التي تناسب أسعار عرضها للبيع بالأسواق سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 .

اعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في استيرادها، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

شهدت أسعار السيارات عالميا الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار، مما أدس الي تقليص أنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، وبالتالي يتوافر داخل السوق المصري للسيارات مختلف فئات السيارات الجديدة سواء كانت سيدان، أو هاتشباك، أو كروس أوفر، بالإضافة الي أن المصريين يفضلون دائما اقتناء السيارات ذات التصميم المميز ومن هذه السيارات سيارات ليون موديل 2023.

تعاونت شركة سوبارو مع مجموعة Toyoda Gosei اليابانية لصنع حقائب تسوق قابلة لإعادة الاستخدام من قماش الوسادة الهوائية، وذلك من خلال محاولة لتقليل النفايات في عملية التصنيع، الحقائب الهوائية الجديدة سيتم صناعتها من مادة زائدة يتم التخلص منها، حتي لا تظل في مصنع الوسائد الهوائية.