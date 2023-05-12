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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 12 مايو 2023

صدى البلد

ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 12-5-2023، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
8.39 جنيه للشراء.

8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
8.39 جنيه للشراء.

8.40 جنيه للبيع.
 


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك البركة
8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس
8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

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