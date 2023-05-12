السيطرة على حريق أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية في المنيا

اندلع حريق في منزل مهجور بإحدى قرى مركز المنيا مما أسفر عن احتراق ماكينة ري زراعي وتروسيكل ونفوق 5 أبقار وأغنام وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات بشرية.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في منزل مهجور بإحدى قرى مركز المنيا وامتداده إلي منازل مجاورة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بمنزل مهجور جاري تحديد أسبابه وامتد إلي منازل مجاورة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بمساعدة أهالي القرية دون وقوع إصابات بشرية، فيما أنحصرت الخسائر المادية في احتراق ماكينة ري زراعي و3 تروسيكل ونقوق 5 أبقار وأغنام.

تم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعرفة أسباب نشوبه وحصر التلفيات والخسائر، وتم عمل كرودن أمني وفصل المياه والكهرباء عن المنازل المتضررة حفاظا علي سلامة الماره، وتباشر النيابة العامة التحقيق.