عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية في المنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بالمنيا

اندلع حريق  في منزل مهجور بإحدى قرى مركز المنيا مما أسفر عن احتراق ماكينة ري زراعي وتروسيكل ونفوق 5 أبقار وأغنام وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات بشرية.

نائب محافظ المنيا: النهضة التعليمية أساس تعمير وبناء البلدان

رئيس جامعة المنيا يوجه بإطلاق موقع إلكتروني للمعمل المركزي للتحاليل الدقيقة والنانوتكنولوجي


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في منزل مهجور بإحدى قرى مركز المنيا وامتداده إلي منازل مجاورة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بمنزل مهجور جاري تحديد أسبابه وامتد إلي منازل مجاورة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بمساعدة أهالي القرية دون وقوع إصابات بشرية، فيما أنحصرت الخسائر المادية في احتراق ماكينة ري زراعي و3 تروسيكل ونقوق 5 أبقار وأغنام.

تم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعرفة أسباب نشوبه وحصر التلفيات والخسائر، وتم عمل كرودن أمني وفصل المياه والكهرباء عن المنازل المتضررة حفاظا علي سلامة الماره، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

 

إدارة البحث الجنائى احتراق ابقار إصابات بشرية الخسائر المادية الحماية المدنية دون اصابات رؤوس ماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

روّج أدوية محظورة | قرار عاجل في السعودية بشأن صيدلي مصري

عاجل.. تشكيل الترجي التونسي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

موضوعات متعلقة

المنيا.. إصابة 6 أشخاص في حادثين مروريين بسمالوط والعدوة

ترشيحاتنا

هل يجوز السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن الزوج.. وهل يُعَدّ من المحارم؟

«إوعى تشبع».. حسام موافي يحذر من الأكل الكثير.. فيديو

بعد توسط السعودية لحل أزمة السودان.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبى

رايحة تحفظ قرآن .. الجارة الخائنة أنهت حياة رودينا بمأساوية في نجع حمادى

قرار مهم من العراق بشأن خفض إنتاج النفط

مصرية الجنسية .. قصة سعودي عثر على والدته بعد 32 عامًا َ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

مخرج وفخور ببلدي.. صاحب واقعة بنر الاهرامات يروي تفاصيل الفيديو الذي اثار الجدل

على طريقة حسام موافي.. كيف تكتشف الكوليسترول الضار في الأطعمة ؟ 

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

فيديو

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

صدمة تضرب الترجي وغيابات بالجملة | هل يفعلها الأهلي ؟

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ