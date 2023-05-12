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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العبور يهزم مستقبل سبورت بثنائية في الدوري الممتاز ب

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور، بهدفين مقابل هدف على مضيفه فريق مستقبل سبورت في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ب.

حضر المباراة الدكتور أحمد حمكشة عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة، عماد قرني عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة.

ودخل د. عطية السيد المدير الفني للعبور المباراة بتشكيل:

في حراسة المرمي محمد غنيم

وفي خط الدفاع كريم شحاته ومحمد سعيد وأحمد طارق وعبدالرحمن يوسف

وفي خط الوسط عمرو الجزار ومحمد عصام وإبراهيم محمد

وفي خط الهجوم يوسف حسام وعلي محمد ويوسف محسن "أويا".

وشهدت أحداث الشوط الأول ضغط لفريق العبور وتبادل الهجمات بين الفريقين ونجح كريم شحاته في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني ضغط فريق مستقبل سبورت ونجح في تسجيل هدف التعادل، ليضغط العبور ويخطف الهدف الثاني أحمد محمود في الثواني الأخيرة من المباراة، ليرتفع رصيد العبور للنقطة 36 في المركز التاسع ويقف رصيد مستقبل سبورت عند النقطة 24 في المركز الثالث عشر.

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من:
د. عطية السيد مديراً فنياً
ك. أحمد سعيد مديراً للكرة
ك. وليد جابر مدرب عام
ك. عاطف عبدالرحمن مدرب عام
ك. ياسر عثمان معد بدني
ك. محمد عبدربه مدرباً لحراس المرمي 
ك. محمد السيد شاهين مدير إداري
ك. خالد عبدون إداري
ك. حمدي عواد إداري
د. عبد الرحمن سيد طبيب
ك. إبراهيم زين أخصائى تأهيل
ك. رضا عبدالله أخصائي 
ك. إسلام خطاب أخصائي
 

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