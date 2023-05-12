شاندو عن سبب حبه للون الأصفر: يساعدني على التركيز.. فيديو

روى المطرب شاندو، قصة حبه للون الأصفر في حياته سواء في ارتداء لملابس أو في البيت، قائلا إنه يحب اللون الأصفر لأنه يمنحه حالة من الانتصار والأمل في الحياة وهو لون مفرح بالنسبة له ومبهج وليس مرتبط بالغيرة مثلما يعتقد الناس.

وأوضح شاندو خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان أن اللون الأصفر يساعد على التركيز، قائلا: "أنا داهن أوضتي في البيت باللون الأصفر وبقيت بظهر بيه في كل مكان.

اللون الأسود

وأوضح شاندو، أن الألوان مسألة نسبية واحنا بنروح العزاء باللون الأسود لأنها مناسبة حزينة وحداد، والعريس بيلبس اللون الأبيض في فرحه عشان دي مناسبة سعيدة.

وأضاف شاندو ببرنامج سبوت لايت: فيه دول لون حدادها بالأبيض، وفيه ناس تانية بتلبس اللون الأحمر في المناسبات الحزينة، وأنا بروح الأفراح باللون الأصفر.