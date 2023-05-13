من قرية واحدة بأسيوط.. مصرع 4 أشخاص في انقلاب سيارة بـ ليبيا

لقى 4 أشخاص من قرية أم القصور بمركز منفلوط مصرعهم اليوم الجمعة في حادث إنقلاب سيارة بدولة ليبيا وجاري إنها إجراءات نقلهم إلى مصر لدفنهم بمسقط رأسهم.

وكانت حالة من الحزن خيمت على أهالي قرية أم القصور بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، فور ورود نبأ وفاة 4 من ذويهم لقوا مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة في ليبيا.

وقال أحد الأهالي، إن أسماء الضحايا هم:"محمد أحمد عبد الجابر عبدالحافظ، وكريم رجب نادي أحمد، وحسام حسن محمد كدش، وأحمد رجب محسن كدش"؛ مشيرًا إلى جرى نقل الجثث إلى أحد المستشفيات بليبيا لحين استخراج تصاريح الدفن وتسليمهم إلى ذويهم، ونقلهم إلى مصر ودفنهم في مسقط رأسهم بقرية أم القصور التابعة إلى مركز منفلوط.