إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بأسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وكانت تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي أبو الحسن مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.