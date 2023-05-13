ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني.. نواب: يضمن الخروج بحلول قابلة للتنفيذ.. ومطالبات بدعم محدودي الدخل بوحدات سكنية

قضية مجتمعية..المستشار محمود فوزى يرفع ملف الإيجار القديم لـ أمناء الحوار الوطني

وحدات سكنية لغير القادرين.. حل عاجل لأزمة الإيجار القديم بعد رفعه للحوار الوطني

زيادة القيمة وفض العقد.. برلمانية تكشف عن تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم

كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء الموضوعات التي تم رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارها برنامج مساء dmc في المناقشات، خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية هامة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.

وقال المستشار محمود فوزي إن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أي موضوعات جديدة، موضحا أن الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لأنها قضية مجتمعية هامة، مشيرا إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الاجتماعي، باعتباره قضية اجتماعية.

وأكد نواب البرلمان على ان قرار رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، خطوة في غاية الأهمية، موضحين أن قضية الايجار القديم وما يصاحبها من تبعات مستمرة على مر الأزمنة كانت تتطلب إجراء حوار مجتمعي بشأنه، ولا يوجد أنسب من الحوار الوطني للقيام بهذا الأمر.

وثمن النائب حشمت ابو حجر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، وفقا لما أعلنه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، موضحا أن استغلال انطلاق جلسات الحوار الوطنى فى فتح ملف الإيجار القديم لتقديم حلول فعالة لإنهاء أزمة الإيجارات القديمة بشكل نهائي، أمر في غاية الأهمية وذلك لحساسية ملف الإيجار القديم وأهميته القصوى.

وقال أبو حجر في تصريحاته لـ صدى البلد أن ملف الايجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى حوار مجتمعي، وبالتالي قرار رفعه وضمه لمناقشات الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح لوضح حلول قابلة للتنفيذ بشأنه.

حصر الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم

ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى ضرورة قيام الحكومة بحصر الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم، وذلك من اجل معرفة غير القادرين على دفع إيجارات جديدة والتأكد من عدم قدرتهم .

وعن التعامل مع غير القادرين، قال النائب حشمت أبو حجر أننا في حاجة إلى دعمهم من جانب الحكومة وتقديم وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، أو دعمهم ماديا حتى يكون في استطاعتهم دفع القيمة الإيجارية.

كما أكد عضو لجنة الإسكان على أهمية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لنزع فتيل الأزمة الواقعة بسبب قانون الإيجار القديم، مع إعطاء مدة انتقالية فى القانون الجديد.

من جانبها أكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على أن رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، وفقا لما أعلنه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خطوة في غاية الأهمية، موضحة أن قضية الايجار القديم وما يصاحبها من تبعات مستمرة على مر الأزمنة كانت تتطلب إجراء حوار مجتمعي بشأنه.

وأضافت سعيد في تصريحاتها لـ صدى البلد أنها طالبت من قبل بضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول ملف الإيجار القديم وبالتالي لا يوجد ما هو أنسب من الحوار الوطني، كمنصة يتم فيها إجراء حوارات مجتمعية من قبل المختصين و كل أطياف المجتمع و القوي السياسية مختلفة التوجهات، لأنه بدون شك توجد أزمة علي الأرض بسبب هذا القانون و صراع بين المالك و المستأجر و مع زيادة الأزمات الاقتصادية تشتد هذه الصراعات بشكل يدعو إلى القلق.

دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم

ولفتت نائبة البرلمان إلى مطالبتها سابقا في مجلس النواب بأهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، منوهة أن هذا الأمر جاء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بفض الاشتباك بين المالك و المستأجر للهيئات الاعتبارية، معقبة:" أهم مقتضيات دراسة الأثر التشريعي هو إقامة حوار مجتمعي لذلك ما تم اتخاذه من أمانة الحوار الوطني الفنية خطوة ضرورية من شأنها إيجاد حلول بشأنه بعد سنوات غابت فيها الحلول المرضية لجميع الأطراف.

واستفاضت عضو مجلس النواب في حديثها موضحة أن الدراسة والاستماع بالطبع تساهم في إيجاد حلول تكون مرضيه أو على الاقل متوازنة تساعد في حلحلة هذه الازمات و لا تكون مع طرف على حساب الآخر، معقبة:" الأزمات الاقتصادية العالمية تفرض إعادة النظر في قانون الإيجار القديم للخروج من هذا الأمر على نحو سليم وضامن لحقوق الجميع.

زيادة القيمة الإيجارية

وعن طرح حلول يمكن الأخذ بها بالمناقشات القادمة، أشارت سعيد إلى أهمية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبة، أملا في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر لأن كلاهما متضرران .

فض العقد مباشرة في قانون الإيجار القديم

وأشارت النائبة إيرين سعيد أنه يوجد بعض الحالات التي تستوجب فض العقد مباشرة ، فمن المستأجرين من يمتلك القدرة المادية و الشرائية و لديه من العقارات ما يأويه و أخذ حق انتفاع ما دفعه من خلو أو مقدم ، و هناك إيجارات لا تتناسب تمامًا مع العملة ، معقبة :" فهناك إيجارات جنيه في الشهر ".

توفيق الأوضاع في قانون الإيجار القديم



ونوهت النائبة إيرين سعيد إلى أنه من يملك عقار آخر، فلابد أن يوفق أوضاعه و يترك المكان، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية و لتكن 5 سنوات كما حدث في التعديل رقم 10 لسنة 2022، والأهم من ذلك هناك أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .

واختتمت النائبة إيرين سعيد قائلة:" ننتظر نتيجة هذه الحوارات و لجان الاستماع بالتأكيد ستضيف الكثير، ونأمل حل المشكلة يتم ترجمته على أرض الواقع ورفعه للرئيس السيسي من اجل التنفيذ مباشرة.