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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على الطريقة الإيطالية خطوة بخطوة.. حضري مكرونة فيتوتشيني في المنزل

طريقة عمل معكرونة
طريقة عمل معكرونة فيتوتشيني  

تعتبر طريقة عمل معكرونة فيتوتشيني، من وصفات المطبخ الإيطالي، ولكنها في الأساس هي أحد أنواع المكرونات الشهيرة في المطبخ الروماني، تُصنع من البيض والدقيق، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات ومكونات سهلة وبسيطة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل معكرونة فيتوتشيني، وهي واحدة من الأكلات الإيطالية الشهية، واللذيذة، ويمكن تحضيرها في المنزل غي اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوضفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل معكرونة فيتوتشيني

 

طريقة عمل معكرونة فيتوتشيني


مقادير طريقة عمل معكرونة فيتوتشيني :

1 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب فطر طازج

2 فصّ ثوم مهروس

1 مكعب مرق دجاج

3 كوب كريمة طبخ

1 عبوة معكرونة فيتوتشيني مسلوقة

¼ كوب بقدونس طازج مفروم

 

طريقة معكرونة فيتوتشيني :

_ نضع مقلاة كبيرة على نار متوسّطة، ثم نضع فيها الزبدة وبمجرّد أن تذوب الزبدة نضعي الفطر الطازج ونقلّبه لدقائق.

_ يضاف الثوم المهروس، ومكعب مرق الدجاج، ونستمر في تقليب جميع المكوّنات.

_ نسكب كريمة الطبخ، ونقلبها مع جميع المكوّنات، ثم تضاف عليها معكرونة الفيتوتشيني المسلوقة.

_ نقلب قلّبي جميع مكوّنات المعكرونة ثم نرفع القدر من على النار، ونسكب المعكرونة الفيتوتشيني في طبق التقديم.

_  ثم نقوم بتزيين معكرونة الفيتوتشيني بالبقدونس الطازج.

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