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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ المصري.. طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب بالخطوات

طريقة عمل اللحم الموزة
طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب

تعتبر طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب، واحدة من أشهر الأكلات المصرية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ويمكن أن تحصلوا على مذاق شهي ولذيذ بإتباع الخطوات التالية.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب، وهي وصفة شهيرة مقتبسة من المطبخ المصري، ويمكن تحضيرها في اثل ن ساعة ونصف، وتقديمها؛ حيث أنها تكفي لحوالي4 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

 

طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب

 

طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب

 

مقادير طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب :

500 غ لحم موزة شرائح

2 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

2 ملعقة زبدة

1 كوب خل

2 عود كرفس مقطع

1 كوب كرات مقطع

2 ملعقة بقدونس

أوراق ريحان

 

طريقة عمل اللحم الموزة بصلصة الأعشاب :

_ نتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل.
_ نقليها في الزيت على الوجهين حتى تنضج.
- في نفس المقلاة بعد أن نرفع شرائح اللحم، نضع الكرفس، وأوراق الريحان الزبدة، الكرات ، الملح، البقدونس، الخل والفلفل، ونترك الصلصة على النار حتى تقل كميتها للنصف.
_ نسكب الصلصة على شرائح اللحم الموزة، ثم نقدمها ساخنة.

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