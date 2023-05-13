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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج 111171 رأس ماشية وتحصين 442 ألف و688 ضد الأمراض المختلفة بالبحيرة

الطب البيطرى بالبحيرة
الطب البيطرى بالبحيرة

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور أشرف محي الدين بمراكز المحافظة خلال الفترة من 18/3/2023 إلي 13/4/2023 عن  :-

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قعدة صلح قلبت بكارثة.. شاب يقتل أمه بسلاح أبيض بالبحيرة.. القصة الكاملة

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قعدة صلح قلبت بكارثة.. شاب يقتل أمه بسلاح أبيض في البحيرة| تفاصيل

إدارة الرعاية البيطريه بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم علاجها بما فيها الحالات التى تم رشها والحالات التى تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية 111171 رأس ماشية 34136 أبقــــــار و 15619 جــــاموس و 60356 أغنام و 880 دواب و 160 طيــــــور و 20 كلاب وقطط.

 إدارة الوقاية بلغ اجمالى الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه 442 ألف و 688 رأس ماشية 219292 رأس ضد مرض الحمى القلاعيه و عدد 219292 رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع  و 256 ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى و 2255 ضد مرض تسمم دموى زيتى ماشية  و 1593 ضد مرض جدرى الماشيه ، كما بلغ إجمالى الطيور المحصنة ضد مرض إنفلونزا الطيور 56911 طائر

 إدارة المجــازر  بلغ إجمالي عدد المذبوحات 10349  رأس ماشية و تم تحرير 195 قضيه وإعدام 21880 كجم لحوم غير صالحه وذلك حرصًا  على صحة المواطنين

 إدارة الرعاية التناسلية تم إجراء الفحص التناسلي لعدد  12496 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي  تشخيص وفحص الحمل ونقص الخصوبة والتهاب الضرع وأمراض مابعد الولاده وأمراض العجول حديثة الولاده، بالإضافة لعلاج 233 رأس ماشية من خلال القوافل السكانية المجانية.

إدارة التلقيح الصناعي في إطار المشروع القومي لتحسين السلالات  المصرية تم التلقيح الصناعي لعدد 3811 ومتابعة الحمل لعدد (63 ) رأس ماشية وبلغ عدد الولادات التى تم متابعتها 30 حاله

  إدارة  الأمراض المشتركة تم اختبار عدد 2634 حيوان ضد مــرض البروسيــــلا  وكان عدد الحالات الإيجابية 50 حالة واختبار 2553 ضد الدرن البقــــــرى بدون حالات ايجابيه   

 إدارة التأمين على الماشية تم التأمين على عدد 17669 رأس ماشية و  وحدة الترقيم والتسجيل بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 21958 رأس ماشية وأغنام واستخراج 13244 بطاقه تسجيل حيوان، بالإضافة لعدد 21364 بدل فاقد

وحدة الابيديميولوجى تم زيارة 43 قرية باجمالى 615 منزل و76 سوق ماشية و12 سوق دواجن.

البحيرة الرعاية البيطرية الطب البيطري الحمى القلاعية حمى الوادى المتصدع حمي القلاعية لحوم غير صالحة طب البيطري

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