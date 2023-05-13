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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 3 ملايين سيدة في البحيرة خلال مبادرة دعم صحة المرأة

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الإطمئنان على صحتهن وسرعة إستجابتهن للإشتراك بالمبادرة

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قعدة صلح قلبت بكارثة.. شاب يقتل أمه بسلاح أبيض بالبحيرة.. القصة الكاملة

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قعدة صلح قلبت بكارثة.. شاب يقتل أمه بسلاح أبيض في البحيرة| تفاصيل

وبلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات منذ إنطلاق المبادرة فى يوليو 2019 وحتى الآن 2 مليون و 957 ألف و705 سيدة وآنسة بنطاق المحافظة، كما تم إحاله عدد 58393 لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة، مؤكدة على تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحتهن، ضمن فاعليات  المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة   .

وأوضح الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة،  أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية ، مشيراً إلى أن المبادرة تقدم عدة خدمات منها التوعية الصحية للمواطنات عن الفحص الذاتي للثدى للفئات المستهدفة والإكتشاف المبكر للمصابين بمرض السكر وضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم .

يأتي ذلك  في إطار متابعه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومنها مركز أورام دمنهور، وكذا الكشف المبكر عن مرض السكري وإرتفاع ضغط الدم و السمنة.

البحيرة التوعية الصحية دعم صحة المرأة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة دعم صحة المرأة وكيل وزارة الصحة صحة المرأة سرطان الثدي

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