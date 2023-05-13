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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صدمة.. نهاية مرعبة لصديقتين قررتا إجراء عملية شد وشفط بتركيا

ماذا حدث لصوفي ودانييل
ماذا حدث لصوفي ودانييل بعد إجرائهم عملية تجميل في تركيا  

قررت الصديقتان المقربتان صوفي هانت ودانييل السفر إلى تركيا لإجراء عملية جراحة تجميلية، ولكن ما حدث لهما لم يكن في الحسبان.

 

ماذا حدث لصوفي ودانييل بعد إجرائهما عملية تجميل في تركيا

 

بدأت القصة عندما اختارت صوفي هانت 34 عاما، والتي تعمل كطاهية وتعشق تناول الطعام، ودانييل، 32 عامًا، عيادة في إسطنبول على أمل إجراء عمليات شد البطن وشفط الدهون في تركيا بسرعة وسهولة.

 

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وبعد إجراء العمليات التجميلية في تركيا ظنت كل منهما بأنهما سيرجعان إلى بلدهما، إلا أن صوفي ماتت بعد 48 ساعة من الجراحة، والأخرى ستعيش مشوهة مدى الحياة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

الضحية صوفي هانت

 

وقد تعرضت صوفي لوعكة صحية، وهي أم لطفلين، وتوفيت بعد يومين من الجراحة بتركيا، بينما تقول دانييل إنها تُركت مصابة بالنخر في منطقة البطن، بسبب قلة تدفق الدم إلى تلك المنطقة، ما خلف جرحًا ملوثا بحجم اليد في بطنها.

 

صوفي هانت

 

وحدث ذلك بعد أن تدهورت صحة صوفي هانت، 34 عامًا، وتوفيت خلال 48 ساعة من عمليتها في تركيا، بينما تحتاج صديقتها المقربة «دانييل» جراحة لعلاج ما حل بها.

 

صوفي هانت ودانييل

تركيا عملية تجميل صوفي دانييل شد البطن شفط الدهون

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